हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारजनीकांत और धनुष को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने ली दोनों के घर की तलाशी

रजनीकांत और धनुष को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने ली दोनों के घर की तलाशी

Rajinikanth-Dhanush Get Bomb Threats: रजनीकांत और धनुष को धमकी भरे इमेल मिले हैं जिनमें दावा किया गया है कि उनके घरों में बम रखे गए हैं. ऐसे में पुलिस ने दोनों एक्टर्स को घर पर जांच शुरू कर दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Oct 2025 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और उनके एक्स दामाद धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दोनों एक्टर्स को किसी अनजान शख्स ने एक धमकी भरा मेल किया था जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छानबीन की. तमिलनाडु पुलिस ने मंगलवार को कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को ईमेल मिले हैं जिनमें दावा किया गया है कि रजनीकांत और धनुष के आवासों पर बम रखे गए हैं.

चेन्नई के तेनाम्पेट की पुलिस के मुताबिक रजनीकांत के घर पर बम की धमकी वाला पहला ईमेल 27 अक्टूबर को सुबह लगभग 8.30 बजे मिला था. पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा- 'जब हमने कॉन्टैक्ट किया तो हमें बताया गया कि उन्हें बम निरोधक दस्ते की मदद की जरूरत नहीं है.' उसी दिन शाम 6.30 बजे दूसरा धमकी भरा ईमेल भेजा गया और रजनीकांत की टीम ने फिर से सुरक्षा जांच से इनकार कर दिया.

पुलिस जांच में अफवाह निकली धमकी
न्यूज18 की रिपोर्ट की मानें तो ईमेल मिलने के बाद, तेनाम्पेट पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ सुरक्षा जांच के लिए रजनीकांत के घर पहुंची थीं. इस दौरान सुपरस्टार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति विस्फोटक रखने के लिए घर में नहीं घुसा था, इसलिए ये महज एक अफवाह ही होगी. पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ ईमेल में शामिल कई अन्य लोगों के घरों की भी जांच की. जिसके बाद पता चला कि ये सिर्फ एक अफवाह थी.

धनुष ने पुलिस की मदद लेने से किया इनकार
अभिनेता धनुष को भी उसी दिन बम की धमकी वाला ईमेल मिला. पुलिस अधिकारी के मुताबिक धनुष ने भी इस सिलसिले में पुलिस की मदद लेने से इनकार कर दिया. हाल के सप्ताहों में कई बड़ी हस्तियों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा- 'साइबर क्राइम पुलिस ईमेल पर नजर रख रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.'

पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां
बता दें कि इससे पहले 2 अक्टूबर को डीजीपी को भी इस तरह के ईमेल भेजे गए थे. इनमें दावा किया गया था कि कई वीआईपी के दफ्तरों और घरों पर बम रखे गए हैं, जिनमें त्रिशा कृष्णन का घर और शेखर का घर भी शामिल है. वहीं 9 अक्टूबर को पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिसने अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय के नीलांकरै स्थित घर पर बम रखने की धमकी दी थी.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 07:30 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Dhanush Bomb Threat
