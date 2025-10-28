रजनीकांत और धनुष को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने ली दोनों के घर की तलाशी
Rajinikanth-Dhanush Get Bomb Threats: रजनीकांत और धनुष को धमकी भरे इमेल मिले हैं जिनमें दावा किया गया है कि उनके घरों में बम रखे गए हैं. ऐसे में पुलिस ने दोनों एक्टर्स को घर पर जांच शुरू कर दी है.
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और उनके एक्स दामाद धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दोनों एक्टर्स को किसी अनजान शख्स ने एक धमकी भरा मेल किया था जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छानबीन की. तमिलनाडु पुलिस ने मंगलवार को कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को ईमेल मिले हैं जिनमें दावा किया गया है कि रजनीकांत और धनुष के आवासों पर बम रखे गए हैं.
चेन्नई के तेनाम्पेट की पुलिस के मुताबिक रजनीकांत के घर पर बम की धमकी वाला पहला ईमेल 27 अक्टूबर को सुबह लगभग 8.30 बजे मिला था. पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा- 'जब हमने कॉन्टैक्ट किया तो हमें बताया गया कि उन्हें बम निरोधक दस्ते की मदद की जरूरत नहीं है.' उसी दिन शाम 6.30 बजे दूसरा धमकी भरा ईमेल भेजा गया और रजनीकांत की टीम ने फिर से सुरक्षा जांच से इनकार कर दिया.
पुलिस जांच में अफवाह निकली धमकी
न्यूज18 की रिपोर्ट की मानें तो ईमेल मिलने के बाद, तेनाम्पेट पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ सुरक्षा जांच के लिए रजनीकांत के घर पहुंची थीं. इस दौरान सुपरस्टार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति विस्फोटक रखने के लिए घर में नहीं घुसा था, इसलिए ये महज एक अफवाह ही होगी. पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ ईमेल में शामिल कई अन्य लोगों के घरों की भी जांच की. जिसके बाद पता चला कि ये सिर्फ एक अफवाह थी.
धनुष ने पुलिस की मदद लेने से किया इनकार
अभिनेता धनुष को भी उसी दिन बम की धमकी वाला ईमेल मिला. पुलिस अधिकारी के मुताबिक धनुष ने भी इस सिलसिले में पुलिस की मदद लेने से इनकार कर दिया. हाल के सप्ताहों में कई बड़ी हस्तियों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा- 'साइबर क्राइम पुलिस ईमेल पर नजर रख रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.'
पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां
बता दें कि इससे पहले 2 अक्टूबर को डीजीपी को भी इस तरह के ईमेल भेजे गए थे. इनमें दावा किया गया था कि कई वीआईपी के दफ्तरों और घरों पर बम रखे गए हैं, जिनमें त्रिशा कृष्णन का घर और शेखर का घर भी शामिल है. वहीं 9 अक्टूबर को पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिसने अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय के नीलांकरै स्थित घर पर बम रखने की धमकी दी थी.
