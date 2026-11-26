तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता धनुष इन दिनों दर्शकों का दिल अपनी फिल्म 'ओम' के जरिए जीत रहे हैं. फिल्म ने रिलीज के एक सप्ताह के भीतर ही दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है और इसी के साथ अब धनुष कोविड महामारी के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाले चौथे तमिल एक्टर बन गए हैं. उन्होंने अभिनेता चियान विक्रम को चौथे नंबर से हटाकर पांचवे नंबर पर धकेल दिया है.

कोविड के बाद सबसे ज्यादा कमाने वाले चौथे तमिल एक्टर बने धनुष

कोविड के बाद धनुष ने अपनी सभी फिल्मों के जरिए वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में एक हजार करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. कोविड के बाद से लेकर अब तक उनकी 10 फिल्में थिएटर में रिलीज हुई हैं और सभी की टोटल कमाई मिलाकर आंकड़ा 1034 करोड़ रुपये आ गया है. इसी के साथ धनुष सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ चुके हैं.

कोविड के बाद धनुष की सबसे पहली थिएट्रिकल रिलीज फिल्म 'तिरुचित्रम्बलम' थी जिसने 117.88 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसके बाद 'नाने वरुवेन' ने 35.52 करोड़ रुपये, 'वाथी' ने 116.2 करोड़ रुपये, 'कैप्टन मिलर' ने 75.43 करोड़ रुपये, 'रायन' ने 155.35 करोड़ रुपये, 'कुबेरा' ने 138.86 करोड़ रुपये, 'इडली कड़ाई' ने 72.08 करोड़ रुपये, 'तेरे इश्क में' ने 164 करोड़ रुपये, 'कारा' ने 54.82 करोड़ रुपये और 'ओम' ने 104.58 करोड़ रुपये (6 दिन) में कमाए.

कोविड के बाद धनुष की सभी फिल्मों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

तिरुचित्रम्बलम- 117.88 करोड़ रुपये

नाने वरुवेन- 35.52 करोड़ रुपये

वाथी- 116.2 करोड़ रुपये

कैप्टन मिलर- 75.43 करोड़ रुपये

रायन- 155.35 करोड़ रुपये

कुबेरा- 138.86 करोड़ रुपये

इडली कड़ाई- 72.08 करोड़ रुपये

तेरे इश्क में- 164 करोड़ रुपये

कारा- 54.82 करोड़ रुपये

ओएम- 104.58 करोड़ रुपये (6 दिन)

टोटल- 1034.72 करोड़ रुपये.

रजनीकांत नंबर 1 और थलापति विजय 2 पर

बता दें कि टॉप-5 की लिस्ट में सभी बड़े नाम शामिल हैं. लिस्ट में पहले नंबर पर रजनीकांत का नाम है. रजनीकांत की कोविड के बाद की सभी फिल्मों की कमाई 2390.98 करोड़ रुपये रही. 1909.95 करोड़ रुपये के आंकड़े के साथ थलापति विजय दूसरे नंबर पर बने हुए हैं. जबकि तीसरे नंबर पर सूर्या मौजूद हैं. उनकी सभी फिल्मों का कलेक्शन 1070.39 करोड़ रुपये है. 1034.72 करोड़ रुपये के साथ चौथे नंबर पर आ चुके धनुष के बाद पांचवे नंबर पर अब चियान विक्रम 1030.9 करोड़ रुपये के साथ मौजूद हैं.

ऐश्वर्या संग काम कर चुके हैं चियान विक्रम

चियान विक्रम ने अपने लंबे और सफल करियर में कई फिल्मों में काम किया है. वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ रावण (2010), पोन्नियिन सेल्वन: पार्ट 1 (2022) और पोन्नियिन सेल्वन: पार्ट 2 (2023) जैसी फिल्मों में भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं.