Honey OTT Release: नवीन चंद्रा की तेलुगु हॉरर थ्रिलर 'हनी' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें कहां देख सकते हैं

Honey OTT Release: नवीन चंद्रा की तेलुगु हॉरर थ्रिलर 'हनी' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें कहां देख सकते हैं

Honey OTT Release: तेलुगु फिल्म 'हनी' की थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. आइये बताते हैं किस प्लटफॉर्म पर ये फिल्म देखी जा सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 Feb 2026 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

तेलुगु साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म 'हनी' 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि रिलीज के बाद फिल्म ने थिएटर्स में ऑडियंस को खींच पाने में कामयाब नहीं रही. जिसके चलते नवीन चंद्रा स्टारर इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है. हालांकि ये बांधकर रख देने वाली फिल्म है, अगर आपके भी अब तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे ओटीटी पर जरूर देखें.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे सकते हैं?
नवीन चंद्रा स्टारर ये फिल्म एक नहीं बल्कि दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई है. इस फिल्म को Sun NXT ने दो भाषाओं तेलुगु और तमिल में स्ट्रीम किया है. इसके अलावा ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर पांच भाषाओं में स्ट्रीम की जा रही है. अगर आपके अब तक भी ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे दोनों में से किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

ओटीटी रिलीज से हो सकता है फायदा
तेलुगु भाषा में थिएटर में रिलीज हुई ये फिल्म ऑडियंस को खासा अपनी ओर खींच नहीं पाई. जिसके बाद अब मेकर्स को लगता है कि ओटीटी पर इसे रिलीज करने से शायद फायदा हो सकता है. इस फिल्म ने थिएट्रिकल रिलीज से पैन इंडिया लेवल पर पहचान तो बना ली लेकिन दर्शकों को भाषा की वजह से खींच नहीं पाई. अब हो सकता है ओटीटी रिलीज से इस फिल्म को ऑडियंस के रूप में दूसरी जिंदगी मिल जाए.

फिल्म के बारे में
फिल्म की कहानी एक बेरोजगार युवा के इर्द- गिर्द घूमती है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगता है और अपने परिवार का खतरे में डाल देता है. 'हनी' फिल्म में दिव्या पिल्लई, दिवि वाद्थ्या, राजा रविंद्र और जयनी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म को रवि पीतला ने ओवा एंटरटेनमेंट के बैनरतले प्रोडयूस किया है. तो वहीं इस फिल्म का म्यूजिक अजय अरसदा ने कम्पोज किया है. फिल्म मेंनवीन चंद्रा मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं.

Published at : 27 Feb 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Telugu Film Honey OTT Release
और पढ़ें
