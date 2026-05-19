मोहनलाल ने फिल्म 'दृश्यम 3' के लिए वसूली इतनी मोटी रकम, जानें- बाकी एक्टर्स की फीस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 Cast Fees: मोहनलाल ने बढ़ाई फीस, 'दृश्यम 3' के लिए वसूल रहे मोटी रकम, जानें- बाकी स्टार्स की रकम

Drishyam 3 Cast Fees: मोहनलाल ने बढ़ाई फीस, 'दृश्यम 3' के लिए वसूल रहे मोटी रकम, जानें- बाकी स्टार्स की रकम

Drishyam 3 Cast Fees: मोहनलाल इन दिनों से फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. चलिए फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं कि स्टारकास्ट को कितनी फीस मिली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 19 May 2026 03:21 PM (IST)
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मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल अपनी सुपरहिट फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. चलिए फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं कि स्टारकास्ट को कितनी फीस मिली है.

मोहनलाल को मिले 20 करोड़ रुपये
पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहनलाल एक बार फिर जॉर्जकुट्टी बनकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. 'दृश्यम 3' में इस रोल को निभाने के लिए वो मेकर्स से 20 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि इस किरदार के लिए मिली गई ये फीस पहले के मुकाबले से कई गुना ज्यादा है.

ये भी पढ़ें:- Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ ने रिलीज से पहले दुनियाभर में मचाया तहलका, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली बंपर कमाई

100 करोड़ रुपये है फिल्म का बजट
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुपरस्टार को 'दृश्यम'  के लिए सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपये मिले थे. वहीं, 'दृश्यम 2' के लिए उन्हें 10 से 12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. 'दृश्यम 3' का बजट लगभग 100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

एक्ट्रेस मीना वसूल रहीं इतनी रकम
एक्ट्रेस मीना फिल्म में मोहनलाल (जॉर्जकुट्टी) की पत्नी की भूमिका निभा रही हैं. उन्हें इस फिल्म के लिए 75 लाख रुपये मिले हैं. फ्रैंचाइजी की पिछली फिल्म के लिए उन्हें 15 लाख से 25 लाख रुपये के बीच मिले थे. इसके अलावा अंसिबा हसन और एस्थर अनिल फिल्म में मोहनलाला की बेटियों का रोल प्ले कर रही हैं. जहां अंसिबा हसन को फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं. वहीं एस्थर अनिल को 25 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है.

'दृश्यम 3' स्टार कास्ट
'दृश्यम 3' में पिछली फिल्मों के कई कलाकार अपने किरदार दोहराते नजर आएंगे. इनमें मोहनलाल के साथ मीना, अंसीबा हसन और एस्थर अनिल अपनी भूमिकाओं में दिखाई देंगे. वहीं सपोर्टिंग आर्टिस्ट में सिद्दीकी, आशा शरथ और मुरली गोपी नजर आएंगे. जीतू जोसेफ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.

ये भी पढ़ें:- Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का रिलीज से पहले भौकाल, धुआंधार बिक रहे टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग में कितना कर डाला कलेक्शन

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Published at : 19 May 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3
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