'बिग बॉस तमिल 9' की विनर बनीं दिव्या गणेश, जानें- ट्रॉफी के साथ कितनी मिली प्राइज मनी
Bigg Boss Tamil 9 Winner: रविवार को बिग बॉस तमिल सीजन 9 के विनर की घोषणा की गई. विनर की ट्रॉफी दिव्या गणेशन ने अपने नाम की है. आइए जनते हैं, ट्रॉफी के साथ उन्हें कितनी प्राइज मनी मिली है.
तीन महीने तक चले उतार-चढ़ाव, टास्क और जबरदस्त ड्रामे के बाद बिग बॉस तमिल सीजन 9 को आखिरकार अपना विनर मिल गया. ग्रैंड फिनाले में होस्ट विजय सेतुपति ने ट्रॉफी दिव्या गणेश को सौंपते हुए उनके नाम की घोषणा की. पूरे सीजन में दिव्या ने अपने स्ट्रॉग गेम, साफ सोच और बेहतरीन रणनीति से न सिर्फ घरवालों को टक्कर दी, बल्कि दर्शकों का भी दिल जीत लिया.
5 अक्टूबर से शुरू हुए इस सीजन में शुरुआत में 24 कंटेस्टेंट्स ने घर में कदम रखा था. कड़ी टक्कर के बाद फिनाले में विनोद, सांद्रा, ऑरोरा, विक्रम, सब्रीनाथन और दिव्या पहुंचे. खास बात यह रही कि फिनाले में शामिल दो कंटेस्टेंट सांद्रा और दिव्या वाइल्ड कार्ड एंट्री थीं, और ट्रॉफी भी वाइल्ड कार्ड से आई कंटेस्टेंट ने ही अपने नाम कर ली.
दिव्या गणेश ने अपने नाम की ट्रॉफी
‘बिग बॉस तमिल सीजन 9’ के सभी कंटेस्टेंट को पछाड़कर ग्रैंड फिनाले में एक्ट्रेस दिव्या गणेश ने ट्रॉफी को अपने हाथों से लिफ्ट किया. 18 जनवरी 2026 को बिग बॉस तमिल सीजन 9 के ग्रैंड फिनाले में दिव्या ने अपनी दमदार पर्सनैलिटी से शो की ट्रॉफी अपने नाम किया. ट्रॉफी के साथ उन्हें 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली. साथ ही उन्हें एक मारुति सुजुकी विक्टोरिया कार गिफ्ट की गई. वहीं सबरीनाथन 9वें सीजन के रनर अप रहीं, जबकि विक्कल्स विक्रम और अरोरा सिंक्लेयर दूसरे और तीसरे नंबर पर रनरअप रहे.
बता दें, दिव्या ने रियलिटी शो बिग बॉस 9 तमिल वर्जन में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी. उनके लिए इस शो का सफर काफी मुश्किल रहा. शुरुआती दिनों में वह बिग बॉस हाउस में कई झगड़ों में फंस गई. लेकिन आखिर में वही इस शो की विनर बनीं.
दिव्या गणेशन तमिल फिल्म और सीरियल की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. साल 2017 में उन्होंने 'केलाडी कनमणि' सीरियल से तमिल टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने ‘विन्नैथांडी वरुवाया’, ‘लक्ष्मी वंधुचु’ जैसे कुछ सीरियल में काम किया. साल 2022 में दिव्या ने एक फिल्म तमिल फिल्म ‘अदंगथे’ से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था.
