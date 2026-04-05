हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाफैन की हरकत से सहमीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर मचा हड़कंप, अब दिखाई दरियादिली

फैन की हरकत से सहमीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर मचा हड़कंप, अब दिखाई दरियादिली

गाजियाबाद के राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसी घटना घटी कि पंजाबी सिंगर सुनमदा शर्मा को कॉन्सर्ट छोड़कर भागना पड़ गया. अब एक्ट्रेस ने अपना बयान जारी किया है.

By : विपिन तोमर | Updated at : 05 Apr 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद के राजकुमार गोयल कॉलेज में नए बच्चों के वेलकम के लिए कार्यक्रम रखा गया था. पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र स्टेज पर चढ़ गया। छात्र ने महिला सिंगर के पैर छूने की कोशिश की. सुनंदा इस अब तक से गुस्सा हो गई और वह कार्यक्रम छोड़कर चली गई.

गाजियाबाद में राजकुमार गोयल कॉलेज के चेयरमैन के PA अमित कुमार ने बताया की कॉलेज में फीस्ट का आयोजन किया गया था. ये आयोजन नए आए बच्चों के स्वागत में रखा गया था. इसके लिए एक घंटे के लिए सुनंदा शर्मा को भी बुलाया गया था. सुनंदा शर्मा स्टेज पर कार्यक्रम दे रहे हैं लोग मजे में झूम रहे थे. इसी दौरान एक छात्र ने स्टेज पर चढ़कर गायिका के पैर छूने का प्रयास किया. इसके बाद सुनंदा शर्मा ने कार्यक्रम बंद कर दिया. अमित कुमार ने बताया कि जिस दौरान सुनंदा शर्मा कार्यक्रम छोड़कर गई उसे दौरान तकरीबन कार्यक्रम खत्म हो चुका था.

 हालांकि इस मामले में सुनंदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि ऐसे स्टेज के कार्यक्रमों के दौरान ऐसी हरकतें हो जाती हैं मैंने उसे माफ कर दिया है और उम्मीद करती हूं कि कॉलेज मैनेजमेंट भी उसको माफ कर देगा.

वही कॉलेज के डायरेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि हम छात्र का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे लेकिन वह बीटेक के सेकंड ईयर का छात्र है. हमने इंक्वारी सेटअप की है. इंक्वारी कमिटी जांच करेगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया क्या उसको किसी ने इसके लिए प्रवोक किया था। इंक्वारी कमिटी के रिजल्ट आने के बाद आगे का डिसीजन लिया जाएगा.

 

सुनंदा ने रिएक्शन देते हुए कहा,'हैलो दोस्तों, कल गाजियाबाद के आरकेजीआईटी कॉलेज में एक छोटी सी घटना घट गई, जब मैं मंच पर थी, मेरा ध्यान कहीं और था. अचानक एक स्टूडेंट स्टेज पर आया और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो कैसे स्टेज पर चढ़ गया. सभी लोग डर गए थे, और मैं भी. मेरा रिएक्शन बहुत लॉउड था. सुरक्षा कारणों से हम जैसे कलाकारों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है.'

वीडियो में सुनंदा ने आगे कहा,'मैं सभी से उसे माफ करने का अनुरोध करती हूं, क्योंकि मैंने भी उसे माफ कर दिया है. कभी-कभी प्यार जताने का तरीका थोड़ा गलत हो जाता है. मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई बुरी मंथा थी, लेकिन प्यार जताने का तरीका थोड़ा गलत था.'

ये भी पढ़ें:-फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!

Published at : 05 Apr 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Sunanda Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
फैन की हरकत से सहमीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर मचा हड़कंप, अब दिखाई दरियादिली
फैन की हरकत से सहमीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर मचा हड़कंप, अब दिखाई दरियादिली
रीजनल सिनेमा
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
रीजनल सिनेमा
'लालो कृष्णा सदा सहायते' को इस दिन से देख पाएंगे हिंदी में, देशभर में होगी रिलीज
'लालो कृष्णा सदा सहायते' को इस दिन से देख पाएंगे हिंदी में, देशभर में होगी रिलीज
रीजनल सिनेमा
बंगाली सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ हुई बदसलूकी, स्कूल कॉन्सर्ट में 'जागो मां' गाने पर मचा बवाल
बंगाली सिंगर के साथ हुई बदसलूकी, स्कूल कॉन्सर्ट में 'जागो मां' गाने पर मचा बवाल
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: 'टिटहरी'-'सरके चुनर' कंट्रोवर्सी के बाद 'सजन रे' | Bollywood Masala | Badshah | Nora
Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
बॉलीवुड
फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!
फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!
विश्व
NASA Artemis II Mission: 53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
ट्रेंडिंग
बेटी पैदा हुई तो पिता ने पूरे शहर में यूं मनाया जश्न, चीख चीखकर लोगों को बताया,
बेटी पैदा हुई तो पिता ने पूरे शहर में यूं मनाया जश्न, चीख चीखकर लोगों को बताया, "बेटी हुई है"
शिक्षा
Haryana Board Exam 2026: हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू
हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget