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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' ने किया बड़ा कमाल, 'बोल बच्चन' को पछाड़ बनी अभिषेक बच्चन की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, अब निशाने पर है ये मूवी

Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' ने किया बड़ा कमाल, 'बोल बच्चन' को पछाड़ बनी अभिषेक बच्चन की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, अब निशाने पर है ये मूवी

Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 27वें दिन भी ठीक कमाई की है. वहीं ये फिल्म घरेलू बाजार में अभिषेक बच्चन की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 28 May 2026 02:30 PM (IST)
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मराठी ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सक्सेस हासिल कर चुकी है. रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित यह फिल्म सिनेमाघरों में चार हफ्ते भी पूरे कर चुक है लेकिन ना तो इसकी कमाई थमने का नाम ले रही है ना ही इसके रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला रूक रहा है.  अब इसने 'बोल बच्चन' को पीछे छोड़ते हुए भारत में अभिषेक बच्चन की अब तक की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब हासिल कर लिया है.

राजा शिवाजी ने भारत में 27 दिनों में  कितनी कमाई की?
संजय दत्त, भाग्यश्री, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी और महेश मांजरेकर सहित कई दमदार कलाकारों से सजी 'राजा शिवाजी'  कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहले ही मराठी सिनेमा की पहली 100 करोड़ की फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. वही रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐतिहासिक ड्रामा ने अपनी रिलीज के 27वें दिन यानी चौथे बुधवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 40 लाख रुपये की कमाई की है. वहीं तीसरे मंगलवार को इसने 45 लाख रुपये कमाए थे.

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कुल कमाई अब 102.7 करोड़ रुपये हो चुकी है. जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 121.2 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:-तलाक के वक्त करिश्मा कपूर-संजय कपूर के बीच क्या हुई थी डील? बच्चों, प्रॉपर्टी और करोड़ों की सेटलमेंट का सच

अभिषेक बच्चन के करियर की बनी 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
'राजा शिवाजी' ने दमदार कमाई के साथ कई बड़े कमाल किया हैं. वहीं ये फिल्म 102 करोड़ के कलेक्शन के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अभिषेक बच्चन के करियर की भी 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. बता दें कि इसने एक्टर की ‘बोल बच्चन’ को मात देकर ये उपलब्धि हालिस की है. अब इसके निशाने पर हाउसफुल 3 के 107.7 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ना है. उम्मीद है कि 5वें वीकेंड पर फिल्म ये कमाल भी कर ही देगी.

ये हैं अभिषेक बच्चन की भारत में टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

  • धूम 3: 280.25 करोड़
  • हैप्पी न्यू ईयर: 205 करोड़
  • हाउसफुल 5: 198.41 करोड़
  • हाउसफुल 3: 107.7 करोड़
  • राजा शिवाजी: 102.7 करोड़ (27 दिन)
  • बोल बच्चन: 102 करोड़
  • धूम 2: 82.3 करोड़
  • गुरु: 45.49 करोड़
  • दोस्ताना: 44.38 करोड़
  • कभी अलविदा ना कहना: 44.41 करोड़

ये भी पढ़ें:-'रणवीर सिंह फिर एक फ्लॉप देंगे', जानें- फिल्म मेकर कुणाल कोहली ने क्यों कहा ऐसा?

Published at : 28 May 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Abhishek Bachchan Bol Bachchan Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
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