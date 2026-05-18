महज 4 करोड़ में बनी फिल्म से मेकर्स को हुआ था 2650% का प्रॉफिट, 9 साल तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

नागराज मंजुले की दिल को छू लेने वाली रियल लव स्टोरी पर बेस्ड 'सैराट' साल 2016 में रिलीज हुई थी. इस मराठी रोमांटिक ड्रामा में रिंकू राजगुरु और आकाश थोसर ने कमाल की एक्टिंग की थी. जातिगत भेदभाव के बैकग्राउंड पर बेस्ड फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी. इतना ही नहीं ये भारत की अब तक की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली मराठी फिल्म भी थी.

क्यों खास थी 'सैराट'?

सैराट के रिलीज होने पर, इसकी नरेशन से लेकर डायरेक्शन, म्यूजिक, इमोशनल कहानी और कलाकारों की शानदार एक्टिंग ने दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया था. दिलचस्प बात ये थी कि इसकी स्टारकास्ट नई थी और इसका कोई प्रमोशन भी नहीं किया गया था. फिर भी इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.





'सैराट' ने अपनी लागत से 27 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया था

इसी के साथ यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और महज 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 110 करोड़ रुपये की कमाई की वर्ल्डवाइड कमाई की थी और आज भी यह ऑलटाइम सबसे अधिक कमाई करने वाली मराठी फिल्म बनी हुई है. इसी के साथ इस फिल्म ने 2650 फीसदी का मुनाफा कमाया था. यानी इसने अपनी लागत के मुकाबले 27 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया था.

'सैराट' के 'झिंगाट' गाने ने मचाई धूम

फिल्म का कहानी तो दर्शकों को बेहद पसंद आई ही थी वहीं 'सैराट' के गानो पर भी लोग मर मिटे थे. खासतौर पर अजय-अतुल द्वारा गाये और लिखे गए सॉन्ग 'ज़िंगाट' ने तो पूरे देश में धूम मचा दी थी. आज भी ये गाना बड़ों से लेकर बच्चों का फेवरेट हैं और जब भी कहीं ये बजता है तो लोग थिरकरने से खुद को रोक नहीं पाते हैं.

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'सैराट' की क्या है कहानी?

नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित ‘सैराट’ में रिंकू राजगुरु और आकाश थोसर ने अर्चना 'आर्ची' पाटिल और प्रशांत 'पर्श्या' काले के रूप में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. फिल्म में आर्ची और पर्श्या एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन उनके प्यार के आड़े उनकी अलग-अलग जातियां आ जाती हैं. आर्ची का परिवार अपनी बेटी के ठछओटी जाति के पर्श्या के साथ समय बिताने के खिलाफ होता है. फिर दोनों एक दूसरे शहर भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं. इस दौरान वे एक आकाश नाम के बेटे के माता-पिता भी बन जाते हैं लेकिन कुछ सालों बाद, आर्ची का छोटा भाई प्रिंस उन्हें ढूंढ लेता है और दोनों की हत्या कर देता है, और एक चौंकाने वाले क्लाइमेक्स में आकाश को उनके शव मिलते हैं.





'सैराट' का 9 साल का रिकॉर्ड अब टूटेगा

'सैराट' ने 9 साल तक मराठी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है. लेकिन अब रितेश देशमुख की ऐतिहासिक ड्रामा राजा शिवाजी इस फिल्म के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है. बता दें कि 'सैराट' ने भारत में 90 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. वहीं रितेश की ‘राजा शिवाजी’ रिलीज 17 दिनों में 85 करोड़ रुपये कमा चुकी है. बस 5 करोड़ और कमाते ही ‘राजा शिवाजी’ 'सैराट' को मात दे देगी. उम्मीद है कि रितेश देशमुख स्टारर फिल्म ये रिकॉर्ड एक या दो दिन में तोड़ देगी और मराठी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी.

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