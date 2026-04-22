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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाहरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का हार्ट अटैक से निधन, 30 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का हार्ट अटैक से निधन, 30 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हरियाणी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है. इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है. वहीं, उनकी फैमिली भी सदमे में है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 22 Apr 2026 05:46 PM (IST)
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दिव्यांका सिरोही के अचानक निधन के बाद से हरियाणवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस को मंगलवार देर रात अपने घर पर हार्ट अटैक आया था.उसके बाद परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए. लेकिन, वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस खबर को सुनने के बाद उनके फैंस सदमे में हैं. वहीं, हरियाणवी म्यूजिक और फिल्म इंडडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने दिव्यांका के निधन पर शोक व्यक्त किया है. फिलहाल उनकी फैमिली ने कोई भी ऑफिशियल स्टटेमेंट जारी नहीं किया है. रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांका का अंतिम संस्कार बुधवार की सुबह यानी आज गाजियाबाद में किया गया.

छोटी उम्र में ही दिव्यांका ने हासिल कर लिया था फेम

दिव्यांका बुलंदशहर से ताल्लुक रखती थीं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर हरियाणवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई.उन्होंने अपने छोटे से करियर में पॉपुलर हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा के साथ भी काम किया था.इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी थीं.

 
 
 
 
 
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दिव्यांका सिरोही का जन्म 19 नवंबर 1996 में हुआ था. उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ से बीसीए की डिग्री ली थी. उसके बाद उन्होंने सिक्किम मणिपाल से एमबीए की डिग्री ली.दिव्यांका के परिवार में उनका भाई हिमांशु और बहनें दीपांशु और जस्मीत हैं.

दिव्यांका अपनी फैमिली के संग गाजियाबाद में रहती थीं. एक इंटरव्यू में दिव्यांका ने अपने करियर पर खुलकर बात की थी.उन्होंने कहा था,'मुझे बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक था. मैंने ब्लू सूट पहनकर टिक टॉक पर एक वीडियो बनाया था, जो मेरे एक्सप्रेशंस की वजह से वायरल हो गया.

उस वीडियो पर करीब 2 करोड़ व्यूज मिले थे. उसके बाद टिक टॉक पर मेरे 50 लाख फॉलोअर्स हो गए थे.'दिव्यांका ने कहा था कि यही उनके करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ था. इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर करीब 13 लाख फॉलोवर्स हैं.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 05:46 PM (IST)
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