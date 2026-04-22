एक्सप्लोरर
दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया उन्हें लड़का चाहिए या लड़की, बच्चे में चाहती हैं पति विवेक दहिया की ये खूबी
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद मां बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इन दिनों वो प्रेग्नेंसी फेज को पूरी तरह से एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं.
दिव्यांका त्रिपाठी के बेबी शावर का हाल ही में आयोजन किया गया था. इस दौरान एक्ट्रेस और उनके पति को खूब मस्ती करते हुए देखा गया. एक्ट्रेस का बेबी शावर ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों तरीके से हुआ था.
1/7
2/7
Published at : 22 Apr 2026 05:01 PM (IST)
Tags :Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया उन्हें लड़का चाहिए या लड़की, बच्चे में चाहती हैं पति की ये खूबी
टेलीविजन
7 Photos
पिंक कलर की साड़ी पहन छाईं सरगुन मेहता, पति रवि दुबे संग दिए रोमांटिक पोज, देखें फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नंदिनी की सौतन बन इस एक्ट्रेस ने मारी एंट्री, देखें फोटो
टेलीविजन
7 Photos
'सूरज की बाहों में...', वादियों में वेकेशन एन्जॉय करती दिखीं श्वेता तिवारी, सादगी से नहीं हटेगी नजर
टेलीविजन
8 Photos
'अनुपमा' की बेटी राही ने छोड़ा शर्म का चोला, अपना ग्लैमरस अवतार, देखें अद्रिजा रॉय की तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
टेलीविजन
7 Photos
Anita Hassanandani की बर्थडे पार्टी में सितारों का मेला, उर्वशी से लेकर इरफान पठान तक आए नजर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
Live: छठे दिन भी 'भूत बंगला' मचा रही धमाल, अब तक कलेक्शन 75 करोड़ के हुआ पार
मनोरंजन
डॉन 3 विवाद: रणवीर सिंह लौटाएंगे साइनिंग अमाउंट, फरहान अख्तर को किया ये वादा!
मनोरंजन
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
मनोरंजन
सलमान खान ने शुरू की वामशी संग फिल्म की शूटिंग, नयनतारा होंगी लीड हीरोइन
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया उन्हें लड़का चाहिए या लड़की, बच्चे में चाहती हैं पति की ये खूबी
भावेष पाण्डेय
Opinion