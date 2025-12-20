बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की जिंदगी में जल्द ही एक नया और बेहद खास अध्याय शुरू होने वाला है. लंबे इंतजार और मुश्किल दौर के बाद उनके घर खुशियों की किलकारी गूंजने की तैयारी है.

उनकी पत्नी लिन लैशराम मां बनने को लेकर बेहद उत्साहित हैं. लेकिन यह खुशी उन्हें बेहद मुश्किल से मिली है. लिन लैश ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि हाल ही में उनका मिसकैरेज हुआ था.उस मिसकैरेज का दर्द आज भी उनके दिल में कहीं न कहीं मौजूद है.

भावनात्मक रूप से टूट गया था कपल

ईटाइम्स से बातचीत में लिन लैशराम ने पहली बार अपने उस टूटे हुए पल को याद किया, जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को खो दिया था. उन्होंने बताया कि इस साल की शुरुआत में मिसकैरेज हुआ था. इसके बाद वह और रणदीप दोनों ही भावनात्मक रूप से टूट गए थे. यह वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन एक-दूसरे का साथ और उम्मीद ने उन्हें संभाले रखा.

खूबसूरत तोहफे से कम नहीं प्रेग्नेंसी

रिपोर्ट के अनुसार, लिन लैशराम ने कहा,'हम उस दौर के लिए बहुत आभारी हैं, क्योंकि उसने हमें और मजबूत बनाया. हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब सब ठीक होगा. यह प्रेग्नेंसी हमारे लिए किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं है.'

पत्नी का खास ख्याल रखते हैं रणदीप

पहले मिसकैरेज के रूप में मिले दर्द, आंसू और डर के बीच अब कपल के लाइफ में एक उम्मीद की रोशनी साफ नजर आ रही है. यह कपल की नई जर्नी के लिए सिर्फ खुशखबरी नहीं, बल्कि धैर्य, हिम्मत और विश्वास की कहानी है, जो उनके चाहने वालों के दिलों को छू जाती है.

बातचीत के दौरान लिन लैशराम ने ये भी बताया कि उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर रणदीप कैसे रिएक्ट करते हैं. लिन ने कहा, 'ओह, वह हर पल का आनंद ले रहे हैं! हम दोनों को यह बात समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वह बहुत अच्छे रहे हैं. खुद को तैयार कर रहे हैं. मेरा साथ दे रहे हैं. और मुझे जिस भी चीज की जरूरत होती है उसमें मेरे साथ रहते हैं.'