‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' OTT पर कहां होगी रिलीज, जानें क्या है अपडेट

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को लेकर पहले से ही जबरदस्त बज़ बना हुआ है. दोनों की फ्रेश केमिस्ट्री, म्यूजिक और टाइटल ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है. फिल्‍म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है.

बता दें कि यह फिल्म पहले बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. जहां मेकर्स को इससे अच्छी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग की उम्मीद है. पहले ऐसी खबरें थी कि थिएटर रन के बाद यह फिल्म एक पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी. हालांकि प्लेटफॉर्म का नाम अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है. मगर फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर एक सनसनी खबर सामने आई है.

ओटीटी पर यहां देख सकेंगे फिल्म

ई-टाइम्स में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि कार्तिक-अनन्या पांडे की थिएटर के बाद ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ बहुत जल्द अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. शुरुआत में दर्शक इसे किराए पर देखेंगे. थिएटर रिलीज के लगभग 6 हफ्ते बाद यानी 5 फरवरी से डिजिटल रेंटल शुरू होगी. इसके बाद अगर आप प्लेटफार्म के सब्सक्राइबर हैं तो 19 फरवरी से फिल्म बिना किसी रेंटल के फ्री स्ट्रीम की जा सकेगी.

दूसरी बार अनन्या संग रोमांस करेंगे कार्तिका

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म के डायरेक्टर समीर विदवान्स हैं. इस फिल्म कार्तिक-अनन्या के अलावा नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और अरुणा इरानी सहित कई कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

इस फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या दूसरी बार रोमांस करने वाली हैं. इससे पहले इस जोड़ी को 'पति पत्नी और वो' में एक साथ देखा गया था.