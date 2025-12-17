ओटीटी लवर्स के लिए गुड न्यूज है, दरअसल साल के आखिरी महीने के आखिरी दो हफ्तों में कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने वाली हैं. वहीं अगले साल के पहले महीने में भी डिजीटल प्लेटफॉर्म पर कई धांसू फिल्मों की एंट्री होने वाली है. तो चलिए यहां आपको दिसंबर से जनवरी तक ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लाइनअप जान लेते हैं.

मास्क

न्यू कमर विकरण अशोक ने 'मास्क' का निर्देशन किया है और इस फिल्म में केविन ने लीड रोल निभाया है. ये फिल् म 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. एक हीस्ट थ्रिलर के रूप में प्रमोट की गई इस फिल्म में सिंगर से अभिनेत्री बनीं एंड्रिया जेरेमिया मेन विलेन की भूमिका में हैं. इस फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. वहीं अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. बता दें कि 'मास्क'को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 19 दिसंबर से देख सकेंगे.





'आंध्र किंग तालुका'

राम पोथिनेनी की लेटेस्ट तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'आंध्र किंग तालुका' 27 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. क्रिटिक्स और दर्शकों ने फिल्म की कहानी और दमदार अभिनय की सराहना की थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन उम्मीद से धीमा रहा. वहीं अब 'आंध्र किंग तालुका' ओटीटी पर डेब्यू करने वाली है. ओटीटीप्ले के अनुसार, 'आंध्र किंग तालुका' ने नेटफ्लिक्स को अपना आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर बना लिया है. ये फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को क्रिसमस स्पेशल के रूप में रिलीज हो सकती हैय हालांकि निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.









‘रिवॉल्वर रीटा’

रिवॉल्वर रीटा एक तमिल फिल्म है और इसमें कीर्ति सुरेश ने लीड रोल प्ले किया है. ये 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में कीर्ति के अलावा राधिका सरथकुमार, सुनील, अजय घोष, रेडिन किंग्सले, सुपर सुब्बारायण सबित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 26 दिसंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करेगी.





‘दे दे प्यार दे 2’

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर ‘दे दे प्यार दे 2’ सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही है. बता दें कि अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अगले साल जनवरी में 9 तारीख को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रम होगी.





'तेरे इश्क में'

कृति सेनन और धनुष की इंटेंस रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क में' को दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. फिलहाल ये फिल्म सिनेमाघरों में मौजूद है और ये भारत में रिलीज के 19 दिनों में 114.55 करोड़ रुपये कमा चुकी है. वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज की डेट भी आ चुकी है. बता दें कि ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 23 जनवरी 2026 को दस्तक देगी.







'धुरंधर'

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ये फिल्म रिलीज के 12 दिनों में 400 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है और साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 30 जनवरी 2026 को ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है.