TMMTMTTM OTT Release: कार्तिक-अनन्या की ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ अब ओटीटी पर हो रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 12:35 PM (IST)
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ 25 दिसंबर, 2025 को क्रिसमस के मौके पर थिएटर में रिलीज़ हुई थी, और इसे क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले, जिसमें सिनेमैटोग्राफी की तारीफ़ भी हुई थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई. वहीं ये फिल्म आखिरकार डिजिटल डेब्यू कर रही है, और यह अपनी हल्की-फुल्की लव स्टोरी से ओटीटी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए आ गई है.जानते हैं इसे किस प्लेटफॉर्म पर कब देख सकते हैं.

‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ओटीटी पर कब और कहां देखें?
‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ 19 फरवरी, 2026 से प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होने वाली है. इसे अब फ्री में देख सकते हैं. बता दें कि पहले इसे प्लेटफॉर्म पर रेंट में अवेलेबल कराया गया था. ये फ़िल्म मॉडर्न रिश्तों की थीम पर आधारित है.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी प्लॉट
‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें रे (कार्तिक आर्यन) एक खुशमिजाज वेडिंग प्लानर है, जिसकी मुलाकात क्रोएशिया में रूमी (अनन्या पांडे) से होती है, जो एक जिद्दी नॉवेलिस्ट है. अजीब शुरुआत और एक ही जगह शेयर करने के बाद, दस दिनों में दोनों के बीच एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं. फिर भी, रूमी आगरा में अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए रिश्ता खत्म कर देती है. इसके बाद, रे उसका प्यार वापस पाने के लिए वेडिंग प्लानर बनकर आगरा में उसका पीछा करता है.

कास्ट और कैरेक्टर
फिल्म में कार्तिक आर्यन रेहान के रोल में, अनन्या पांडे रूमी वर्धन सिंह के रोल में, नीना गुप्ता पिंकी मेहरा के रोल में, जैकी श्रॉफ कर्नल अमर वर्धन सिंह के रोल में, चांदनी भाभड़ा जिया के रोल में, टीकू तलसानिया शास्त्रीजी के रोल में, ग्रुशा कपूर मिसेज भाटिया के रोल में, लोकेश मित्तल मिस्टर भाटिया के रोल में, और गौरव पांडे लव के रोल में हैं. इस फिल्म को समीर विदवान्स ने डायरेक्ट किया है. इसे करण श्रीकांत शर्मा ने लिखा है. फिल्म को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, भूमिका तिवारी, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोरे ने धर्मा प्रोडक्शन्स और नमः पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है.

Published at : 18 Feb 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Ananya Panday Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
TMMTMTTM OTT Release: कार्तिक-अनन्या की ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ अब ओटीटी पर हो रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
