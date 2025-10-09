नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें

आए दिन ओटीटी लवर्स की लिस्ट बढ़ते जा रही है. ओटीटी की दुनिया में नेटफ्लिक्स भी एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें कई तरह के कंटेंट अवेलेबल है. आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें सबसे ज्यादा देखा गया. हैरानी की बात तो ये है कि इसमें एक भी इंडियन फिल्म का नाम नहीं है. बोर्डरूम की रिपोर्ट के मुताबिक आइए एक नजर डालते हैं इस लिस्ट पर.

नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्में

1. के पॉप डेमन हंटर्स

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर के पॉप डेमन हंटर्स का नाम शुमार है. नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को ऑल टाइम सबसे ज्यादा देखा गया है. म्यूजिक और एक्शन से भरपूर इस एनिमेटेड फिल्म ने ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया है. बोर्डरूम के रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 325.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.



2. रेड नोटिस

इस लिस्ट के अगले नंबर पर हॉलीवुड की फिल्म रेड नोटिस का नाम शामिल है. स्टारकास्ट पर गौर करें तो ड्वेन जॉनसन, गेल गैडोट और रयान रेनॉल्ड्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ कॉमेडी का भी परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है. नेटफ्लिक्स पर अब तक का फिल्म को 230.9 मिलियन लोगों ने देखा है.



3. कैरी ऑन

थर्ड पोजीशन पर अपनी जगह बनाने वाली इस फिल्म में रोमांच और सस्पेंस भर भर के है. फिल्म की कहानी एक सुरक्षा अधिकारी के सीक्रेट मिशन के इर्द–गिर्द घूमती है. फिल्म में इतना जबरदस्त थ्रिल है कि ये आपको अंत तक बांधे रखेगा. बोर्डरूम के नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 172.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.



4. डोंट लुक अप

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही इस फिल्म ने चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई है. फिल्म के जरिए मेकर्स ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में एक गहरा संदेश अपनी ऑडियंस को दिया है. कॉमिक स्टाइल में मेकर्स ने बढ़िया तरीके से बताया है कि दुनिया खतरे में है. व्यूज की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 171.4 मिलियन लोगों ने एंजॉय किया है.



5. द एडम प्रोजेक्ट

इस फिल्म की कहानी टाइम ट्रैवल और फैमिली की कहानी दिखाती है. फिल्म में इमोशंस को इतने बेहतरीन तरीके से मेकर्स ने पेश किया है कि ये आपके दिल को छू लेगी. रयान रेनॉल्ड्स ने अपने परफॉर्मेंस से सबके दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. पांचवें स्थान पर अपना नाम दर्ज करने वाली इस फिल्म को 157.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.



6. बर्ड बॉक्स

सैंड्रा बुलॉक की इस फिल्म के हर एक मोड़ पर सस्पेंस है. दर्शकों को इस फिल्म ने बहुत एंटरटेन किया है. फिल्म की कहानी में ऐसी जादुई शक्ति के बारे में बताया गया है जो इंसान को विनाश की ओर ले जाती है और वो इंसान खुद अपनी जान दे बैठता है. नेटफ्लिक्स पर इसे 157.4 मिलियन व्यूज मिले हैं.



7. बैक इन एक्शन

कैमरून डियाज और जेमी फॉक्स ने इस फिल्म के जरिए लंबे अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापसी की थी. दोनों ने इस फिल्म के जरिए एक बार फिर ऑडियंस को अपना पवार पैक्ड परफॉर्मेंस दिखाया था. बोर्डरूम के रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 147.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.



8. लीव द वर्ल्ड बिहाइंड

फिल्म में हॉरर और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा. इसकी कहानी जैसे–जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही सस्पेंस भी बढ़ता जाता है. जुलिया रॉबर्ट्स और एथन हॉक की इस कहानी ने सभी को बहुत इंप्रेस किया था. बोर्डरूम के मुताबिक नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 143.4 मिलियन व्यूज मिले हैं.



9. द ग्रे मैन

इस फिल्म में आपको रयान गोसलिंग और क्रिस इवांस नाम के दो डैशिंग और स्टाइलिश एजेंट्स को बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. ये फिल्म 2022 से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रही है और एक्शन लवर्स ने इसी बहुत प्यार दिया है. फॉरेन ऑडियंस के साथ–साथ इंडियंस ने भी इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया था. नेटफ्लिक्स पर इसे 139.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.



10. डेम्सेल

इस फिल्म को हर एक लड़की को जरूर देखना चाहिए. फिल्म में दिखाए जाने वाली राजकुमारी की कहानी सबके लिए एक इंस्पिरेशन है. फिल्म में ये राजकुमारी अपने ताकत, कॉन्फिडेंस और मेहनत से हीरो बनती हैं. नेटफ्लिक्स पर इसे 138 मिलियन व्यूज मिले हैं.

