2026 में हॉलीवुड की 6 सबसे स्पेशल फिल्में आएंगी और इंडिया में ब्लॉकबस्टर बन जाएंगी!

2026 हॉलीवुड लवर्स के लिए खुशियां लेकर आएगा. अगले साल हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में थिएटर्स में दस्तक देंगी. इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक कई फिल्मों के नाम शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आपका एक्साइटमेंट लेवल दुगना हो जाएगा. यहां जानिए 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों के नाम.

2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटेंगी हॉलीवुड की ये फिल्में

1. द ब्राइड

क्रिश्चियन बाले और जैसी बकली की ये फिल्म अगले साल थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी मैरी शैली की नोवेल फ्रैंकनस्टाइन पर आधारित है. इस हॉरर फिल्म की कहानी फ्रैंकनस्टाइन और उसकी दुल्हन के डार्क रोमांस को दर्शाएगी.

वहीं इस मॉन्स्टर ड्रामा के स्टारकास्ट पर गौर करें तो इसमें जेक जिलएनहॉल, पीटर सरसगार्ड और एनेट बिनिंग समेत कई कलाकार नजर आएंगे. अगले साल ये फिल्म 6 मार्च को रिलीज होगी.

2. द डेविल वियर्स प्राडा 2

अगले साल इस फिल्म के जरिए हॉलीवुड के सबसे लवेबल ट्रायो मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट का रियूनियन होने वाला है. ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई सबसे हिट मूवी का सिक्वल है जिसका इंतजार फैंस ने लंबे समय से किया है.

इस बार इस फिल्म में आपको मीरांडा का डाउनफॉल और उसके करियर में कई परेशानियां देखने को मिलेगी. बता दें, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1 मई को रिलीज की जाएगी.



3. मोर्टल कॉम्बैट II

ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई मोर्टल कॉम्बैट फिल्म का सिक्वल है. इस फैंटेसी ड्रामा में आपको इस बार जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है. जेसिका मैकेनमी, जोश लॉसन, लुडी लिन, जो तस्लीम समेत कई किरदार इस फिल्म में नजर आएंगे. अगले साल हॉलीवुड किए फिल्म 15 मई को रिलीज होगी.



4. द ओडिसी

इस एक्शन ड्रामा के जरिए क्रिस्टोफर नोलन की बतौर डायरेक्टर वापसी होने वाली है. इस फिल्म की कहानी को पौराणिक ग्रीक पोएट होमर की मास्टरपीस पोएम 'द ओडिसी' से ही एडाप्ट किया गया है. इसमें टॉम हॉलैंड, जेनडया, अन्ना हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन समेत हॉलीवुड के कई नामी स्टार्स नजर आएंगे. ये फिल्म अगले साल 16 जुलाई को रिलीज होगी.



5. एवेंजर्स: डूम्सडे

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म भी अगले साल दस्तक देगी. मार्वल फैंस लंबे समय से इस फिल्म के इंतजार में बैठे हैं. इस बार रॉबर्ट डोनी जूनियर को फिल्म के मेन खलनायक के रूप में देखा जाएगा. क्रिस हेम्सवर्थ, पॉल रुड, टॉम हॉलैंड, पेड्रो पास्कल समेत कई सेलेब्स की वापसी होगी. रिलीज डेट पर गौर करें तो ये मच अवेटेड फिल्म अगले साल के अंत यानी 18 दिसंबर को रिलीज होगी.



6. स्क्रीम 7

1996 में रिलीज हुई स्क्रीम मूवी की ये फ्रेंचाइजी अब काफी आगे बढ़ चुकी है. इसके सभी पार्ट्स को दर्शकों के समान प्यार दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिल्म की कहानी आपको और भी ज्यादा डराएगी. इस बार इसकी कहानी सिडनी प्रस्कॉट के इर्द–गिर्द घूमेगी जो शुरुआत से ही इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं. 7 फरवरी को ये फिल्म थिएटर्स में दस्तक देगी.

