मिर्जापुर: द फिल्म से दिखी गुड्डू भैया की झलक, अली फजल का ये अंदाज देख फैंस हुए एक्साइटेड

पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' ने पहले सीजन से ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. यही वजह है कि दर्शकों ने इसके सारे सीजन को दिल से प्यार दिया है. वहीं अब जल्द ही 'मिर्जापुर: द फिल्म' दर्शकों के सामने दस्तक देगी. अभिनेता अली फजल ने अपनी चर्चित किरदार गुड्डू भैया की पहली झलक साझा कर फैन्स को बेहद उत्साहित कर दिया है. मिर्जापुर: द फिल्म से जारी इस पहले झलक वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

गुड्डू भैया के रूप में अली फजल की पहली झलक

एक्टर अली फजल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने किरदार गुड्डू भैया के किरदार में चलते नजर आ रहे हैं. पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'मिर्जापुर: द फिल्म' की शूटिंग इस समय जारी है और राजस्थान का शेड्यूल चल रहा है. खास तौर पर जैसलमेर और जोधपुर के लोगों का दिल से धन्यवाद. आपने हमें बहुत प्यार और अपनापन दिया. साथ ही परिवार जैसा समझा.'

उन्होंने आगे लिखा, 'उन सभी होटलों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें घर जैसा महसूस कराया जब हम अपने घर से दूर मेहनत कर रहे थे. खम्मा घणी.' पोस्ट देखकर फैंस के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई. वे अब इस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह भारतीय मनोरंजन जगत में एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि मिर्ज़ापुर भारत की पहली ऐसी वेब सीरीज बन गई है जो अब पूरी तरह एक सिनेमाई फिल्म की दुनिया में कदम रख रही है.

कहां हो रही है शूटिंग ?

इस फिल्म की शूटिंग इस समय राजस्थान के जैसलमेर की खूबसूरत लोकेशन्स पर हो रही है. अली फजल का शेयर किया गया छोटा लेकिन दमदार वीडियो सेट पर गुड्डू भैया की पहचान बन चुकी पीछे से चलने वाली चाल को दिखाता है. बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ उनकी मौजूदगी ही गुड्डू भैया की ताकत, दबदबा और तीखेपन को फिर से जिंदा कर देती है. यह झलक साफ इशारा करती है कि फिल्म पहले से कहीं ज़्यादा बड़े स्तर पर, ज़्यादा ड्रामा और दमदार सिनेमाई अंदाज में पेश की जाएगी. इससे दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है कि आगे क्या देखने को मिलेगा.