हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल

SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OTT Release: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब डिजीटल डेब्यू करने जा रही है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी ने इस साल 2 अक्टूबर को रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया था. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. वहीं अब ये डिजीटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने की तैयारी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को ओटीटी पर कब और कहां देख सकते है?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.  शशांक खेतान द्वारा निर्देशित इस फिल्म को मिला जुला रिव्यू मिला था. इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई. हालांकि फैंस वरुण और जाह्नवी की इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी के साथ बता दें कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की डिजीटल रिलीज की तारीख आ गई है.

ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 27 नवंबर, 2025 को ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इसी के साथ जो लोग इसे थिएटर में देखने से चूक गए थे वे इसे घर बैठे एंजॉय कर सकेंगे.

'कंतारा चैप्टर 1' से क्लैश पड़ा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को भारी
यह फिल्म ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा: चैप्टर 1' से टकराई थी. इस वजह से 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई को काफी झटका लगा था. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म तुलना में ऋषभ शेट्टी स्टारर पीरियल ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. जहां 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 98.35 करोड़ रुपये कमाए थे तो वहीं  'कंतारा: चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड छप्परफाड़ कमाई की थी इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 851.15 करोड़ रुपये कमाए थे.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' स्टार कास्ट
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के अलावा  सान्या मल्होत्रा ​​ने अनन्या भाटिया और रोहित सराफ ने विक्रम सिंह की भूमिका निभाई है. फिल्म में मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय भी सपोर्टिंग रोल में हैं. 

Published at : 22 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
इंडिया
