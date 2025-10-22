एक्सप्लोरर
Video: सनी देओल ने रिवील किया 'इक्का' से फर्स्ट लुक, कहा- 'ना कोई गुलाम ना कोई बादशाह'
Sunny Deol Ikka's First Look: 'इक्का' से सनी देओल का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. एक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर फैंस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं.
बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल एक बार फिल्म पर्दे पर एक्टिव हो गए हैं. गदर 2 की सक्सेस के बाद एक्टर के पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई है. हाल ही में अपने बर्थडे पर सनी देओल ने अपनी फिल्म गबरू से अपना फर्स्ट लुक और रिलीज डेट शेयर की थी. वहीं अब एक्टर ने अपनी फिल्म इक्का से अपना फर्स्ट लुक दिखा दिया है.
सनी देओल इक्का से ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं. एक्टर ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इक्का से अपना फर्स्ट लुक वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है- 'ना कोई गुलाम ना कोई बादशाह, सिर्फ इक्का.'
