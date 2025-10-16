कपिल शर्मा के कनाडा कैप्स कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, बढ़ाई गई कॉमेडियन के घर की सुरक्षा

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा कैप्स कैफे पर फिर से फायरिंग हुई है. इस मामले को लेकर एक पोस्ट और वीडियो वायरल है. इस पोस्ट में दावा किया गया है कि हमारा पब्लिक के साथ कोई बैर नहीं, ये लोग काम करवा के पैसे नहीं देते हैं.

इस वायरल पोस्ट में गैंगस्टर कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो ने ली जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि जो बॉलीवुड वाले उनके धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहे हैं क्योंकि गोलियां कहीं पर भी चल सकती हैं. गैंगस्टर्स की इस चेतावनी के बाद कपिल शर्मा के मुंबई स्थित घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई.

'आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है'

गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू ने पोस्ट में लिखा- 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज सरे के कैप्स कैफे में हुई गोलीबारी मेरे, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने की थी. हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है. जिन लोगों से हमारा विवाद है, उन्हें हमसे दूर रहना चाहिए. जो लोग अवैध (अवैध) काम करते हैं और लोगों को पैसे नहीं देते, उन्हें भी तैयार रहना चाहिए. बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए भी चेतावनी थी. उन्हें तैयार रहना चाहिए. गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं.'

'मुंबई में जल्द ही अगली कार्रवाई...'

एनडीटीवी के मुताबिक कपिल शर्मा के कैप्स कैफे से फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है उसमें एक आवाज सुनाई दे रही थी. इसमें कहा जा रहा है- 'हमने टारगेट को फोन किया था. लेकिन उसने बेल नहीं सुनी, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी. अगर उसने अब भी बेल नहीं सुनी, तो मुंबई में जल्द ही अगली कार्रवाई की जाएगी.'

पहले हो चुकी थी 2 बार फायरिंग

बता दें कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर पहली फायरिंग 10 जुलाई को हुई थी. इस फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ लेकिन कैफे की खिड़की पर 10 गोलियों के निशान थे. दूसरा अटैक 8 अगस्त को हुआ था जिसमें जब कम से कम 25 गोलियां चलाई गई थीं.