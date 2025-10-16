हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकपिल शर्मा के कनाडा कैप्स कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, बढ़ाई गई कॉमेडियन के घर की सुरक्षा

कपिल शर्मा के कनाडा कैप्स कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, बढ़ाई गई कॉमेडियन के घर की सुरक्षा

Kapil Sharma's Cafe Firing: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा कैप्स कैफे पर फिर से फायरिंग हुई है. गैंगस्टर कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है.

By : सूरज ओझा | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Oct 2025 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा कैप्स कैफे पर फिर से फायरिंग हुई है. इस मामले को लेकर एक पोस्ट और वीडियो वायरल है. इस पोस्ट में दावा किया गया है कि हमारा पब्लिक के साथ कोई बैर नहीं, ये लोग काम करवा के पैसे नहीं देते हैं.

इस वायरल पोस्ट में गैंगस्टर कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो ने ली जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि जो बॉलीवुड वाले उनके धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहे हैं क्योंकि गोलियां कहीं पर भी चल सकती हैं. गैंगस्टर्स की इस चेतावनी के बाद कपिल शर्मा के मुंबई स्थित घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई.

'आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है'
गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू ने पोस्ट में लिखा- 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज सरे के कैप्स कैफे में हुई गोलीबारी मेरे, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने की थी. हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है. जिन लोगों से हमारा विवाद है, उन्हें हमसे दूर रहना चाहिए. जो लोग अवैध (अवैध) काम करते हैं और लोगों को पैसे नहीं देते, उन्हें भी तैयार रहना चाहिए. बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए भी चेतावनी थी. उन्हें तैयार रहना चाहिए. गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं.'

'मुंबई में जल्द ही अगली कार्रवाई...'
एनडीटीवी के मुताबिक कपिल शर्मा के कैप्स कैफे से फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है उसमें एक आवाज सुनाई दे रही थी. इसमें कहा जा रहा है- 'हमने टारगेट को फोन किया था. लेकिन उसने बेल नहीं सुनी, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी. अगर उसने अब भी बेल नहीं सुनी, तो मुंबई में जल्द ही अगली कार्रवाई की जाएगी.'

पहले हो चुकी थी 2 बार फायरिंग
बता दें कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर पहली फायरिंग 10 जुलाई को हुई थी. इस फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ लेकिन कैफे की खिड़की पर 10 गोलियों के निशान थे. दूसरा अटैक 8 अगस्त को हुआ था जिसमें जब कम से कम 25 गोलियां चलाई गई थीं.

और पढ़ें
Published at : 16 Oct 2025 06:33 PM (IST)
Tags :
KAPIL SHARMA Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Cape's Cafe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
झारखंड
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
Virat Kohli Centuries: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक
ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
झारखंड
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
Virat Kohli Centuries: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक
ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
गुजरात
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
हेल्थ
Child Health Late Paternity: 92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?
92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?
ट्रेंडिंग
वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल
वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget