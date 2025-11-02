एक्टर जिम्मी शेरगिल और सिद्धार्थ जल्द ही अपनी नई सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ के साथ दर्शकों का एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. इस सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

मेकर्स ने इसका पहला लुक रविवार, 2 नवंबर को दिल्ली में आयोजित सेखोन इंडियन एयर फोर्स मैराथन 2025 (SIM-25) के दौरान रिलीज किया. जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, फैंस ने जिम्मी और सिद्धार्थ के दमदार लुक की तारीफ करते हुए कमेंट सेक्शन में एक्साइटमेंट जाहिर की.

सीरीज का फर्स्ट लुक रिलीज

रविवार को नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट पर ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ का पहला लुक वीडियो शेयर किया. वीडियो की शुरुआत सिद्धार्थ के डायलॉग से होती है, “भारतीय वायु सेना के इतिहास में ऐसा मिशन कभी नहीं हुआ. हम चुने हुए कुछ खास लोग हैं.” इसके बाद स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ और जिम्मी शेरगिल को अपने साथियों अभय वर्मा, मिहिर आहूजा और तारुक रैना के साथ एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है.

वीडियो में जिम्मी शेरगिल अपनी टीम को ब्रीफ करते हुए कहते नजर आते हैं, “पाकिस्तानी सोचते हैं कि वे ऊपर बैठकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे गलत हैं. अब या तो हम इतिहास बनाएंगे या उसका हिस्सा बन जाएंगे.”

वीडियो शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा, “दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ऑपरेशन की कहानी. सबसे बड़ा सम्मान. देखिए ऑपरेशन सफेद सागर, जल्द आ रहा है सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.” शो की रिलीज डेट का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है.

फैंस का एक्साइटमेंट

फर्स्ट लुक वीडियो देखने के बाद फैंस अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाए. एक यूजर ने कमेंट किया, “क्या शानदार शुरुआत है संडे की.” दूसरे ने लिखा, “ये सीरीज़ जितनी बड़ी है, उतनी ही दमदार भी होने वाली है.” एक और फैन ने कहा, “अभय, सिद्धार्थ और जिम्मी… क्या जबरदस्त स्टारकास्ट है.” वहीं एक यूजर ने इसे “एपिक” बताया.

‘ऑपरेशन सफेद सागर’ के बारे में

सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की अहम भूमिका को दोबारा जीवंत करती है. इसे अभिजीत सिंह परमार और कुशल श्रीवास्तव ने बनाया है, जबकि निर्देशन ओनी सेन ने किया है. शो में सिद्धार्थ, जिम्मी शेरगिल, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना और अर्नव भसीन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

मैचबॉक्स शॉट्स और फील गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी यह सीरीज भारतीय वायुसेना के सहयोग से तैयार की गई है. कहानी कारगिल युद्ध के उस हिस्से पर आधारित है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इसमें दिखाया गया है कि कैसे वायुसेना के बहादुर पायलट अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर देश की रक्षा के लिए एक खतरनाक मिशन को अंजाम देते हैं.

इस सीरीज़ की शूटिंग असली एयरफोर्स बेस पर की गई है, जहां MiG एयरक्राफ्ट और आईएएफ के असली कर्मियों को भी शामिल किया गया है. ऑपरेशन सफेद सागर 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.