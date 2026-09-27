'राइज एंड फॉल 2' से हुआ पहला एलिमिनेशन, सिवेट तोमर हुए शो से बाहर

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 का आगाज हो चुका है. इस बार शो को एक्स क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. अभी शो को शुरू हुए 48 घंटे भी नहीं हुए कि शो से पहला कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है और पहले एलिमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट हैं सिवेट तोमर.

सिवेट तोमर को लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी की वो इतने जल्दी एलिनिनेट हो जायेंगे. वैसे एलिमिनेट होने की वजह भी बहुत अहम रही.

'राइज एंड फॉल' से एलिमिनेट हुए सिवेट तोमर

शो में जब से सिवेट तोमर आए थे वो पहले ही दिन सभी से लड़ते हुए नजर आए. प्रियंका चहर चौधरी के साथ उनकी बहस हुई. मगर जब सिवेट की बहस शहजाद पूनावाला से हुई तब इन दोनों की बहस हाथा पाई तक पहुंच गई इसके करण सिवेट तोमर को घर से बाहर जाना पड़ा.

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राइज एंड फॉल गेम का फॉर्मेट अलग है यहां लड़ने से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है. मगर सिवेट अलने गुस्से को काबू ना कर सके जिसके बाद उनहीं घर से बेघर होना पड़ा.

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कौन हैं सिवेट तोमर?

बता दें, सिवेट तोमर MTV रोडीज सीजन 19 और MTV स्प्लिट्सविला 15 जैसे पॉपुलर रियलिटी शोज में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुके है. उन्होंने 2018 में 'मिस्टर देहरादून' का खिताब जीता था. इसके अलावा वो फिटनेस मॉडल, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुके हैं.

'राइज एंड फॉल' का फॉर्मेट 'रूलर्स वर्सेज वर्कर्स' पर बेस्ड है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है. रूलर्स पेंटहाउस में रहते हैं, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहना पड़ता है.

'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रहे ये सितारे

बता दें, 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में गौतम गुलाटी, कायरा अनु, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर, इरीना रुडाकोवा, अनीश भगत, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप और तेज प्रताप यादव जैसे सितारे नजर आ रहे हैं.

शो ओटीटी प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है.