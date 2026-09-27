गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' से हुआ पहला एलिमिनेशन, सिवेट तोमर हुए शो से बाहर

'राइज एंड फॉल 2' से हुआ पहला एलिमिनेशन, सिवेट तोमर हुए शो से बाहर

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 से पहला एलिमिनेशन हो चुका है. कंटेस्टेंट सिवेट तोमर शो से एविक्ट हो गए हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 का आगाज हो चुका है. इस बार शो को एक्स क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. अभी शो को शुरू हुए 48 घंटे भी नहीं हुए कि शो से पहला कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है और पहले एलिमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट हैं सिवेट तोमर.

सिवेट तोमर को लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी की वो इतने जल्दी एलिनिनेट हो जायेंगे. वैसे एलिमिनेट होने की वजह भी बहुत अहम रही.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
Rise And Fall 2: 'तभी रन नहीं बन रहे...', सारा गुरपाल के फोन में क्रिकेटर्स के मैसेज देख चौंक गए वीरेंद्र सहवाग
सारा गुरपाल को मैसेज करते हैं क्रिकेटर्स, चैट्स पढ़कर हैरान रह गए वीरेंद्र सहवाग
ओटीटी
Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
ओटीटी
Rise And Fall 2: 'धोखा भी मुझे दिल से ही मिला है...', कायरा अनु ने गुल्लू संग ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी
क्या गुल्लू ने कायरा अनु को दिया धोखा? 'स्प्लिट्सविला X6' की विनर ने खोला राज
ओटीटी
TGIKS 5: कपिल शर्मा शो में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का, अजय देवगन बन सुनील ग्रोवर ने किया हैरान
अजय देवगन बन सुनील ग्रोवर ने किया हैरान, कपिल शर्मा ने किया श्रिया सरन से फ्लर्ट

'राइज एंड फॉल' से एलिमिनेट हुए सिवेट तोमर 
शो में जब से सिवेट तोमर आए थे वो पहले ही दिन सभी से लड़ते हुए नजर आए. प्रियंका चहर चौधरी के साथ उनकी बहस हुई. मगर जब सिवेट की बहस शहजाद पूनावाला से हुई तब इन दोनों की बहस हाथा पाई तक पहुंच गई इसके करण सिवेट तोमर को घर से बाहर जाना पड़ा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Husn (@husn__00)

राइज एंड फॉल गेम का फॉर्मेट अलग है यहां लड़ने से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है. मगर सिवेट अलने गुस्से को काबू ना कर सके जिसके बाद उनहीं घर से बेघर होना पड़ा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siwet Tomar (@siwettomar_)

कौन हैं सिवेट तोमर?
बता दें, सिवेट तोमर MTV रोडीज सीजन 19 और MTV स्प्लिट्सविला 15 जैसे पॉपुलर रियलिटी शोज में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुके है. उन्होंने 2018 में 'मिस्टर देहरादून' का खिताब जीता था. इसके अलावा वो फिटनेस मॉडल, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुके हैं.

'राइज एंड फॉल' का फॉर्मेट 'रूलर्स वर्सेज वर्कर्स' पर बेस्ड है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है. रूलर्स पेंटहाउस में रहते हैं, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहना पड़ता है. 

'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रहे ये सितारे
बता दें, 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में गौतम गुलाटी, कायरा अनु, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर, इरीना रुडाकोवा, अनीश भगत, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप और तेज प्रताप यादव जैसे सितारे नजर आ रहे हैं.

शो ओटीटी प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है.

Input By : कलीम सलमानी
और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Siwet Tomar Rise And Fall 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Rise And Fall 2: 'तभी रन नहीं बन रहे...', सारा गुरपाल के फोन में क्रिकेटर्स के मैसेज देख चौंक गए वीरेंद्र सहवाग
सारा गुरपाल को मैसेज करते हैं क्रिकेटर्स, चैट्स पढ़कर हैरान रह गए वीरेंद्र सहवाग
ओटीटी
Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
ओटीटी
Rise And Fall 2: 'धोखा भी मुझे दिल से ही मिला है...', कायरा अनु ने गुल्लू संग ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी
क्या गुल्लू ने कायरा अनु को दिया धोखा? 'स्प्लिट्सविला X6' की विनर ने खोला राज
ओटीटी
TGIKS 5: कपिल शर्मा शो में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का, अजय देवगन बन सुनील ग्रोवर ने किया हैरान
अजय देवगन बन सुनील ग्रोवर ने किया हैरान, कपिल शर्मा ने किया श्रिया सरन से फ्लर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari के ₹25 हजार Pocket Money Claim पर Ekam Bawa के सवाल
Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan की शादी का राज, एक बातचीत में तय हो गया था रिश्ता
Govinda-Komal Rani Affair Rumours: लालबागचा राजा दर्शन के बाद क्या बोले Govinda?
Rise & Fall 2 House Tour: आलीशान Penthouse से पुराने Basement तक, देखिए पूरा घर
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia की Folklore Horror उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कुणाल घोष पर हमले को लेकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पूछा ये सवाल
कुणाल घोष पर हमले को लेकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पूछा ये सवाल
पंजाब
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?
इंडिया
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
इंडिया
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत
बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत
टेक्नोलॉजी
Instagram-Facebook Reels शेयर करना होगा आसान! नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की जरूरत
Instagram-Facebook Reels शेयर करना होगा आसान! नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की जरूरत
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget