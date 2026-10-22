क्या आप अपने वीकेंड को घर बैठे इंटरेस्टिंग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो 23 अक्टूबर, फ्राइडे को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कई एक्साइटिंग फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें एक्शन, रोमांस से लेकर कॉमेडी और हॉरर जॉनर की फिल्में-सीरीज शामिल हैं. तो चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आप अपनी वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

गजब रात

यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रितेश शाह ने किया है. इसमें मनोज बाजपेयी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जो अपने निजी फायदे और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है. एक रात लिए गए उनके एक फैसले से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो सब कुछ बदल देता है. फिल्म में नुसरत भरुचा, साकिब सलीम, दिव्या दत्ता और अक्षय ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2026 से स्ट्रीम होगी.





चार यार

यह एक क्राइम ड्रामा है, जो चार दोस्तों जय, टोनी, साहिल और समीर की कहानी है. उनकी महत्वाकांक्षाएं और एक जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला उन्हें लोकल अपराध की खतरनाक दुनिया में खींच लाता है, जिससे गैंगस्टर और पुलिस के साथ उनका एक बड़ा टकराव शुरू हो जाता है. इसमें पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयाक मेहता मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर 23 अक्टूबर फ्राइडे से स्ट्रीम कर सकते हैं.





डोरोथी

यह कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्देशित एक तमिल ड्रामा फ़िल्म है, जिसमें कीर्ति सुरेश के साथ सनंथ और ऋषिकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं. 1990 के दशक की शुरुआत के ग्रामीण तमिलनाडु पर आधारित यह फ़िल्म बचपन के दो ऐसे पक्के दोस्तों की कहानी है, जो एक ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ सख्त जातिगत भेदभाव, ढांचागत हिंसा और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का बोलबाला है. इसे नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर, 2026, फ्राइडे से स्ट्रीम कर सकते हैं.





'द पैराडाइज'

श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित, 'द पैराडाइज' में नानी, मोहन बाबू, कयादु लोहार, सोनाली कुलकर्णी, राघव जुयाल, संपूर्णेश बाबू और ईश्वरी राव मुख्य भूमिकाओं में हैं. 1980 के दशक के सिकंदराबाद पर आधारित यह एक्शन ड्रामा फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.





सुमो दीदी

यह भारत की पहली प्रोफेशनल महिला सुमो पहलवान, हेतल दवे की लाइफ पर बेस्ड एक स्पोर्ट्स बायोपिक है. फिल्म में श्रियम भगनानी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म सुमो कुश्ती में अपने सपने को पूरा करने के लिए उनके संघर्ष को दिखाती है, जिसमें उन्होंने बॉडी-शेमिंग, सामाजिक दबाव और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को पार किया है. ये जी 5 पर 23 अक्टूबर, फ्राइडे से स्ट्रीम होगी.





द लीजेंड ऑफ हनुमान

'द लीजेंड ऑफ हनुमान' का सातवां भी इस फ्राइडे यानी 23 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रहा है. सातवें सीजन में लंका में चल रहा संघर्ष एक अहम मोड़ की ओर बढ़ता दिखेगा. रावण के एक बेहद शक्तिशाली नए रूप के सामने आने पर, हनुमान भगवान राम के भूले-बिसरे इतिहास से जुड़ी एक असाधारण खोज पर जाएंगे. उनकी यह यात्रा उन्हें जाने-पहचाने युद्धक्षेत्रों से दूर, मृत्युलोक की ओर ले जाती है, जहां वे एक ऐसे अस्त्र की तलाश करते हैं जो इतना शक्तिशाली हो कि युद्ध का पासा ही पलट दे. इसे 23 अक्टूबर फ्राइडे से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे.

लुपिन 4

'लुपिन' के चौथे पार्ट में असाने डियोप (ओमर साय) एक नई मुश्किल का सामना करते हैं. पेरिस के संग्रहालयों में सिलसिलेवार तरीके से की गई चोरियों की वजह से उनकी साख खतरे में पड़ जाती है. जेल में बंद असाने, जो सेनेगल में अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अब एक शांत जीवन जीने की अपनी प्लानिंग को छोड़ना पड़ता है. इसे 23 अक्टूबर, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

फेडिंग ग्रैंडर' डॉन

'फेडिंग ग्रैंडर' डॉन लिएंड्रो (एंटोनियो डी ला टोरे) की कहानी है, जो स्पेन के एक बदनाम मार्क्विस हैं। वे आर्थिक बर्बादी के कगार पर हैं और मैड्रिड में मौजूद उनका कभी शानदार रहा आलीशान घर भी अब उनके दिवालियापन की भेंट चढ़ने की कगार पर है। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद में, वे अपनी इस जर्जर हो रही संपत्ति को बेचने के बारे में सोचते हैं, तभी एक अमीर और रहस्यमयी खरीदार इसमें दिलचस्पी दिखाता है. इसे भी 23 अक्टूबर, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकेंगे.