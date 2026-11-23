'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने जहां अपने बेहतरीन डायरेक्शन से लोगों के दिलों में जगह बनाई तो वहीं उनकी पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम को उनकी शानदार अदाकारी के लिए जाना जाता है. जल्द ही एक्ट्रेस अपनी फिल्म 'चोर निकल के भागा' के अगले पार्ट में नजर आएंगी. नेटफ्लिक्स ने इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है.

नेटफ्लिक्स ने बताई 'चोर निकल के भागा 2' की रिलीज डेट

साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर यामी गौतम की फिल्म चोर निकल के भागा रिलीज हुई थी. ओटीटी पर आई इस मूवी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. जबकि अब इसका अगला पार्ट दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आ रहा है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोमवार, 23 नवंबर को ये जानकारी शेयर की.

नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की प्रीमियर की डेट बता दी है. पोस्ट के साथ में लिखा, 'चोर फिर से निकल के भागने वाला है. क्या आप तैयार हैं?' बता दें कि चोर निकल के भागा 2 की स्ट्रीमिंग 17 दिसंबर से होगी.

Chor phir se nikal ke bhagne wala hai 👀 Are you ready? 🚢👑 https://t.co/YsBNuDhAHu — Netflix India (@NetflixIndia) November 23, 2026

सनी-यामी की जोड़ी मचाएगी धमाल

चोर निकल के भागा का डायरेक्शन अजय सिंह ने किया था और वो ही दूसरे पार्ट के डायरेक्टर भी हैं. वहीं पहले पार्ट को प्रोड्यूस करने वाले अमर कौशिक और दिनेश विजान ने दूसरे पार्ट के लिए भी बतौर प्रोड्यूसर काम किया है. इसका निर्माण मैडॉक फिल्म्स के अंतर्गत किया गया है.

बता दें कि यामी गौतम और सनी कौशल के अलावा फिल्म का हिस्सा सारा खत्री, शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता, करुणाकरन प्रियंका और बरुण चंदा जैसे कलाकार भी हैं. पहले पार्ट में दिखाया गया था कि हवाई जहाज के अंदर हीरे की चोरी की गई थी. हालांकि दूसरे पार्ट में इसमें बदलाव किया गया है. चोरी का खेल अब हवाई जहाज में नहीं बल्कि एक क्रूज शिप पर खेला जाएगा. कहानी के केंद्र में हीरों से जड़ा हुआ एक बेशकीमती मुकुट होगा.

यामी गौतम और सनी कौशल की जोड़ी को देखने के लिए फैंस एक बार फिर से एक्साइटेड हैं. फिल्म की रिलीज डेट आने के साथ ही अब दर्शक इसके लिए भी उत्सुक है कि इसके ट्रेलर में क्या कुछ खास होगा.