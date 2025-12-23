हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. धुरंधर जैसी दमदार फिल्म के पर्दे पर होते हुए भी ये हॉलीवुड फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कलेक्शन कर रही है. 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में रिलीज हुई दूसरी हिट हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है. 5 दिनों के कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पुरानी 5 हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज हुई है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सबसे ज्यादा इंग्लिश और हिंदी भाषा में कमा रही है. 5 दिनों में 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने 80 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब पहुंच गई है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ की ओपनिंग की थी.

दूसरे दिन जैम्स कैमरोन की इस फिल्म ने 22.5 करोड़ और तीसरे दिन 25.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

चौथे दिन भी 'अवतार: फायर एंड ऐश' 9 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही. अब फिल्म के पांचवें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.

सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने पांचवें दिन (रात 10 बजे तक) 9.25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' का कुल कलेक्शन अब 85.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

दिन कलेक्शन दिन 1 ₹ 19 करोड़ दिन 2 ₹ 22.5 करोड़ दिन 3 ₹ 25.75 करोड़ दिन 4 ₹ 9 करोड़ दिन 5 ₹ 9.25 करोड़* कुल ₹ 85.50 करोड़

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने तोड़े ये रिकॉर्ड

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने अपने 5 दिनों के कलेक्शन के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5 हॉलीवुड फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. फिल्म ने 'फास्ट एंड फ्यूरियस 8' (86.23 करोड़) 'स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम' (86.11 करोड़), 'कैप्टन मार्वल' (84.36 करोड़), 'जुरासिक वर्ल्ड: फॉलन किंगडम' (82.60 करोड़) और 'द कंज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' (82.07 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. अब 'अवतार: फायर एंड ऐश' का अगला निशाना 'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100.43 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.