राइज एंड फॉल पर आईं पवन सिंह की मां, इमोशनल हुए भोजपुरी स्टार, धनश्री वर्मा भी लगी रोने

राइज एंड फॉल पर आईं पवन सिंह की मां, इमोशनल हुए भोजपुरी स्टार, धनश्री वर्मा भी लगी रोने

Rise And Fall: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल को अचानक शो छोड़ दिया. उनके जाने का पल इतना इमोशनल था कि सेट पर मौजूद सभी कलाकार और फैंस भावुक हो गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 05:43 PM (IST)

अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को दर्शक काफी पसंद कर रहें हैं. लेकिन अब शो का माहौल बहुत भावुक हो गया है, क्योंकि शो के स्टार कंटेस्टेंट और भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने शो छोड़ने का ऐलान कर दिया है. पवन सिंह के शो छोड़ने का दुख सबसे ज्यादा धनश्री वर्मा को है. धनश्री शो में सबसे ज्यादा एन्जॉय पवन सिंह के साथ ही कर रही थीं. 

शो को किया अलविदा
पवन सिंह ने अपने कमिटमेंट्स की वजह से राइज एंड फॉल शो से बीच में ही बाहर जाने का फैसला ले लिया है. दरअसल आने वाले बिहार चुनाव के चलते पवन सिंह को शो का मजबूरन छोड़ना पड़ा हैं. लेकिन, शो से जाने से पहले पवन सिंह ने अपने दिल की बात अपने साथी कंटेस्टेंट्स के सामने रखी. पवन सिंह ने कहा, 'आप सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, आप सभी बहुत अच्छे हैं, ये तो गेम है, जो हमें खेलना पड़ रहा है, जब बाहर मिलेंगे तो गले भी लगाएंगे, खाएंगे और मौज करेंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

शो में आईं पवन सिंह की मां
पवन सिंह की विदाई के दौरान उनकी मां सेट पर उनसे मिलने आईं. उसी दौरान पवन सिंह ने अपनी मां के बारे में कहा, 'मेरी मां मेरी दुनिया हैं, जब वो हैं तो मैं हूं, अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं,' शो छोड़ते समय पवन सिंह ने अपनी मां के पैर छूकर उनके प्रति सम्मान और आशीर्वाद भी जताया. इस पल ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया,  कीकू शारदा, अरबाज पटेल और आरुष भोला भी पवन सिंह की भावनाओं को देखकर इमोशनल हो गए और आंखों में आंसू छलक पड़े.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pawan Singh (@official_pawansingh_)

इमोशनल हो गईं धनश्री
धनश्री पवन सिंह के जाने से काफी ज्यादा इमोशनल हो गईं. क्योंकी धनश्री शो में सबसे ज्यादा पवन सिंह के साथ एन्जॉय कर रही थीं. इमोशनल होकर धनश्री ने कहा- 'पवन जी, आप घर में सबसे बहुत इज्जत से बात करते थे. आप घर का माहौल बहुत अच्छा बना कर रखते थें. हम आपको बहुत मिस करेंगे. आप सिर्फ दो हफ्ते हमारे साथ रहे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि मुश्किल गेम को दिल से खेला जा सकता है. पवन जी, अब मेरी तारीफ कौन करेगा? जैसी आपकी इच्छा थी, एक दिन मैं साड़ी जरूर पहनूंगी. 

Published at : 21 Sep 2025 05:43 PM (IST)
