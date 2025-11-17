हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर 'महारानी' बिखेर रही जलवा, शेफाली शाह और मुनव्वर फारुकी भी नहीं दे पाए टक्कर

ओटीटी पर 'महारानी' बिखेर रही जलवा, शेफाली शाह और मुनव्वर फारुकी भी नहीं दे पाए टक्कर

Ott Viewership Report: इस हफ्ते की ओटीटी व्यूवरशिप रिपोर्ट सामने आ चुकी है. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक हुमा कुरैशी की सीरीज महारानी सीजन 4 ने नंबर 1 पोजीशन पर जगह बनाई. जानें बाकियों का कैसा रहा हाल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

नवंबर के महीने में ओटीटी पर कई जबरदस्त सीरीज रिलीज हुई. इन सीरीज को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया कि 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच ओटीटी पर कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा देखी गई. यहां जानिए पूरी लिस्ट. 

व्यूवरशिप के मामले में किस सीरीज ने बनाई टॉप पर अपनी जगह

1. महारानी सीजन 4
हुमा कुरैशी ने रानी भारती के रूप में ओटीटी पर अपनी जबरदस्त वापसी की है. 7 नवंबर को ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज हुई और अभी भी ये ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. हुमा कुरैशी ने अपनी इस हिट पॉलिटिकल सीरीज के जरिए दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ हुमा कुरैशी का ही नाम है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 मिलियन व्यूज के साथ इस सीरीज ने नंबर 1 के पोजीशन पर अपनी जगह बनाई है.
ओटीटी पर 'महारानी' बिखेर रही जलवा, शेफाली शाह और मुनव्वर फारुकी भी नहीं दे पाए टक्कर

2. दिल्ली क्राइम सीजन 3
शेफाली शाह की इस क्राइम थ्रिलर सीरीज का भी ऑडियंस ने बेसब्री से इंतजार किया था. 13 नवंबर को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इसे दर्शकों द्वारा बहुत पसंद भी किया जा रहा है. डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के कैरेक्टर में एक बार फिर शेफाली शाह ने ओटीटी पर अपना कहर बरपाया है. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक इस सीरीज को 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.
ओटीटी पर 'महारानी' बिखेर रही जलवा, शेफाली शाह और मुनव्वर फारुकी भी नहीं दे पाए टक्कर

3. फर्स्ट कॉपी सीजन 2
मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने  'फर्स्ट कॉपी' के साथ ओटीटी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था. एक साल पहले ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई थी और अब मुनव्वर फारुकी अपनी टीम के साथ इसका दूसरा सीजन लेकर लौट चुके हैं. कॉमेडियन से अभिनेता बने मुनव्वर ने 'फर्स्ट कॉपी' में खलनायक का रोल प्ले किया है और सीजन 2 में भी वो अपने इस रोल को दोहरा रहे हैं. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार 3.2 मिलियन व्यूज के साथ इस सीरीज में टॉप 5 की लिस्ट में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई.
ओटीटी पर 'महारानी' बिखेर रही जलवा, शेफाली शाह और मुनव्वर फारुकी भी नहीं दे पाए टक्कर

4. महाभारत: एक धर्मयुद्ध
25 अक्टूबर को ये सीरीज ओटीटी पर रिलीज हुई. इतने दिनों बाद भी इस सीरीज का जलवा कायम है. बता दें, 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का यूज करते हुए बनाया गया है. जिओ हॉटस्टार पर आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार इस सीरीज को 2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
ओटीटी पर 'महारानी' बिखेर रही जलवा, शेफाली शाह और मुनव्वर फारुकी भी नहीं दे पाए टक्कर

5. थोड़े दूर थोड़े पास
मोना सिंह का ये फैमिली ड्रामा भी दर्शकों का बहुत प्यार बटोर रहा है. मोना सिंह के साथ पंकज कपूर ने भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई है. इस लाइट हार्टेड सीरीज की कहानी काफी दिलचस्प है जो आपके मन में अपना घर बना लेगी. जी 5 पर मौजूद इस सीरीज को बीते हफ्ते 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Tags :
First Copy Maharani Season 4 Delhi Crime Season 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का इंटरव्यू | बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड | कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: 5 रुपये के लिए मैनेजर ने की पैंट्री वाले की पिटाई! बाल नोचे, लात मारी और जमकर बरसाए चांटे- वीडियो वायरल
5 रुपये के लिए मैनेजर ने की पैंट्री वाले की पिटाई! बाल नोचे, लात मारी और जमकर बरसाए चांटे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Rohini Acharya Husband: डीयू से पढ़ाई और सिंगापुर में नौकरी, जानें कौन हैं लालू की बेटी रोहिणी के पति?
डीयू से पढ़ाई और सिंगापुर में नौकरी, जानें कौन हैं लालू की बेटी रोहिणी के पति?
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget