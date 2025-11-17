ओटीटी पर 'महारानी' बिखेर रही जलवा, शेफाली शाह और मुनव्वर फारुकी भी नहीं दे पाए टक्कर

नवंबर के महीने में ओटीटी पर कई जबरदस्त सीरीज रिलीज हुई. इन सीरीज को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया कि 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच ओटीटी पर कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा देखी गई. यहां जानिए पूरी लिस्ट.

व्यूवरशिप के मामले में किस सीरीज ने बनाई टॉप पर अपनी जगह

1. महारानी सीजन 4

हुमा कुरैशी ने रानी भारती के रूप में ओटीटी पर अपनी जबरदस्त वापसी की है. 7 नवंबर को ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज हुई और अभी भी ये ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. हुमा कुरैशी ने अपनी इस हिट पॉलिटिकल सीरीज के जरिए दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ हुमा कुरैशी का ही नाम है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 मिलियन व्यूज के साथ इस सीरीज ने नंबर 1 के पोजीशन पर अपनी जगह बनाई है.



2. दिल्ली क्राइम सीजन 3

शेफाली शाह की इस क्राइम थ्रिलर सीरीज का भी ऑडियंस ने बेसब्री से इंतजार किया था. 13 नवंबर को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इसे दर्शकों द्वारा बहुत पसंद भी किया जा रहा है. डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के कैरेक्टर में एक बार फिर शेफाली शाह ने ओटीटी पर अपना कहर बरपाया है. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक इस सीरीज को 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.



3. फर्स्ट कॉपी सीजन 2

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने 'फर्स्ट कॉपी' के साथ ओटीटी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था. एक साल पहले ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई थी और अब मुनव्वर फारुकी अपनी टीम के साथ इसका दूसरा सीजन लेकर लौट चुके हैं. कॉमेडियन से अभिनेता बने मुनव्वर ने 'फर्स्ट कॉपी' में खलनायक का रोल प्ले किया है और सीजन 2 में भी वो अपने इस रोल को दोहरा रहे हैं. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार 3.2 मिलियन व्यूज के साथ इस सीरीज में टॉप 5 की लिस्ट में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई.



4. महाभारत: एक धर्मयुद्ध

25 अक्टूबर को ये सीरीज ओटीटी पर रिलीज हुई. इतने दिनों बाद भी इस सीरीज का जलवा कायम है. बता दें, 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का यूज करते हुए बनाया गया है. जिओ हॉटस्टार पर आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार इस सीरीज को 2 मिलियन व्यूज मिले हैं.



5. थोड़े दूर थोड़े पास

मोना सिंह का ये फैमिली ड्रामा भी दर्शकों का बहुत प्यार बटोर रहा है. मोना सिंह के साथ पंकज कपूर ने भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई है. इस लाइट हार्टेड सीरीज की कहानी काफी दिलचस्प है जो आपके मन में अपना घर बना लेगी. जी 5 पर मौजूद इस सीरीज को बीते हफ्ते 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.