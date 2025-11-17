हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खत्म नहीं होगी 'धुरंधर' की लिगेसी, 2026 में आएगा फिल्म का दूसरा पार्ट!

खत्म नहीं होगी 'धुरंधर' की लिगेसी, 2026 में आएगा फिल्म का दूसरा पार्ट!

Dhurandhar Latest Updates: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. लेकिन अब इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. बॉलीवुड के पावर हाउस के फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के पहले एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें बताया गया कि आदित्य धर की 'धुरंधर' को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा. यहां जानें पूरी डिटेल्स. 

इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज होगा 'धुरंधर' ? 
'धुरंधर' रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी बज देखा जा सकता है. लंबे समय से रणवीर सिंह के फैंस ने इस फिल्म का इंतजार किया है.

12 नवंबर को 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज होने वाला था लेकिन लाल किला ब्लास्ट मामले में मृतकों को श्रद्धांजलि देने और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को देखते हुए मेकर्स ने इसका रिलीज कैंसल कर दिया.

अब बॉलीवुड हंगामा कr रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज होगा. इसके साथ ही मीडिया पोर्टल ने ये भी बताया कि 'धुरंधर' को दो पार्ट्स में रिलीज किया जा सकता है. 

'धुरंधर' के दो पार्ट्स बनाने के पीछे क्या है असली वजह? 
बॉलीवुड हंगामा ने अपने रिपोर्ट में बताया कि आदित्य धर अपनी फिल्म 'धुरंधर' को दो पार्ट्स में रिलीज करने का विचार बना रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर को रिलीज होगा. जिसकी कहानी एक इंपॉर्टेंट प्वाइंट पर आ कर खत्म होगी.

वहीं 'धुरंधर' की दूसरी किश्त की कहानी इसी हिस्से से फिर शुरू होगी. रिपोर्ट में बताया गया कि आदित्य धर ने अपनी इस फिल्म को बड़े पैमाने पर शूट किया है जिस वजह से उसका रनटाइम काफी लंबा हो रहा है और इसी वजह से मेकर्स 'धुरंधर' को दो भागों में रिलीज करने का विचार कर रहे हैं जो अगले साल रिलीज की जाएगी.

'धुरंधर' की कहानी और स्टारकास्ट
रणवीर सिंह की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म आने वाले समय में बेस्ट पार्टियोटिक फिल्मों में से एक हो सकती है. इसकी कहानी की बात करें तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी मतभेद और एक सीक्रेट मिशन के बारे में दिखाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर' की कहानी इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और उनके सीक्रेट मिशंस के इर्द–गिर्द घूमेगी.

वहीं फिल्म के स्टारकास्ट पर गौर करें तो इसमें रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल समेत कई बड़े सेलेब्स नजर आएंगे. सारा अर्जुन इस फिल्म में फीमेल लीड का किरदार निभाएंगी.

Published at : 17 Nov 2025 07:36 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar Sara Arjun
