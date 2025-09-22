मलयालम फिल्म 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. कई बड़ी फिल्मों के बीच ये 30 करोड़ की लागत से बनी फिल्म हर दिन नए बेंचमार्क सेट कर रही है. इसी के साथ इसकी ओटीटी रिलीज़ को लेकर भी खूब चर्चा हो रही हैं. कहा जा रहा है कि 'लोका: चैप्टर 1: चंद्रा' जल्द ही डिजीटल डेब्यू कर सकती है. इन सब रूमर्स के बीच फिल्म के मेकर दुलकर सलमान ने इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' कब हो रही ओटीटी पर रिलीज?

'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' की ओटीटी रिलीज़ को लेकर फैले तमाम रूमर्स के बीच दुलकर सलमान ने एक्स पर पोस्ट कर बड़ा अपडेट दिया है. दुलकर ने अपनी पोस्ट में लिखा है, "लोका जल्द ही ओटीटी पर नहीं आ रही है. फ़र्ज़ी ख़बरों पर ध्यान न दें और आधिकारिक घोषणाओं के लिए बने रहें! लोका, जल्दबाज़ी क्या है."

Lokah isn't coming to OTT anytime soon. Ignore the fake news and stay tuned for official announcements! #Lokah #WhatstheHurry — Dulquer Salmaan (@dulQuer) September 21, 2025

दुलकर के पिता 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' को लेकर नहीं थे श्योर

हालांकि फिल्म 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' बड़ी हिट साबित हुई है लेकिन दुलकर सलमान ने बताया कि उनके पिता ममूटी और फिल्म निर्माता प्रियदर्शन को चिंता थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए, उन्होंने बताया, "उनके पिता को इसकी उम्मीद नहीं थी. वह बोले, 'तुम क्या सोच रहे थे? तुम यह शर्त क्यों लगा रहे हो?' मैंने उनसे सच-सच कहा - मुझे नहीं पता था. मुझे बस इस आइडिया पर विश्वास था. यह सही लगा. मेरे पिता (सीनियर एक्टर ममूटी) भी चिंतित थे. उन्हें लगा कि हम थोड़े पागल हो गए हैं, लेकिन अब उन्हें बहुत गर्व है."

'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' चंद्रा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित और कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर मलयालम महिला सुपरहीरो फिल्म 'लोका चैप्टर 1 - चंद्रा' 28 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई. दुलकर सलमान द्वारा प्रोड्यूस ये फिल्म रिलीज़ के 25 दिन बाद भी शानदार परफॉर्म कर रही हैं. चौथे रविवार को यानी 25वें दिन इस फिल्म ने अनुमानित 4 करोड़ रुपये की कमाई की.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले हफ़्ते में 54.7 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की, फिर दूसरे हफ़्ते में 47 करोड़ रुपये और तीसरे हफ़्ते में 27.2 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने 23वें दिन 1.7 करोड़ रुपये, 24वें दिन 3.25 करोड़ रुपये और 25वें दिन 4 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस तरह इसकी कुल कमाई 137.75 करोड़ हो गई है.