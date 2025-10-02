बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों ढेर सारी फिल्में अपना जलवा दिखा रही हैं. हर शुक्रवार फिल्में रिलीज होती हैं और आते ही छा जाती है. साथ ही कुछ लंबी रेस के घोड़े की तरह टिकी भी रहती हैं. बॉक्स ऑफिस पर साउथ और नॉर्थ दोनों का दबदबा है. एक तरफ अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 पिछले 13 दिनों से छाई हुई है वहीं अब इस लिस्ट में धनुष की इडली कढ़ाई शामिल हो गई है. इस तरह से कई फिल्में हैं जो अच्छी कमाई कर रही हैं. आइए आपको बताते हैं किस फिल्म ने कितनी कमाई की है.

इडली कढ़ाई ने किया इतना कलेक्शन

इडली कढ़ाई धनुष की तमिल फिल्म है. जब वो कोई फिल्म लेकर आते हैं तो लोग उनके दीवाने हो जाते हैं. इडली कढ़ाई को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसने पहले दिन ही 10.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. पहले दिन ही फिल्म ने शानदार कमाई करके सभी को चौंका दिया है.

जॉली एलएलबी 3 पहुंची 100 करोड़ के पार

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों पर 19 सितंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म 13 दिन में अब 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. इसने 13वें दिन 4.15 करोड़ का कलेक्शन किया है.

पवन कल्याण का जादू कायम

पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी ने आते ही सुनामी ला दी थी. पहले दिन ही इस फिल्म ने 100 करोड़ के पार कलेक्शन कर लिया था. अब फिल्म की कमाई काफी कम हो चुकी है. फिल्म को रिलीज हुए सात दिन हो गए हैं. सात दिन में इसका कलेक्शन 161.85 करोड़ हो गया है. फिल्म ने सातवें दिन 7 करोड़ का कलेक्शन किया है.

लोका चैप्टर-1 चंद्रा

मलयालम सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर -1 चंद्रा भी हर जगह छाई हुई है. ये फिल्म अब 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. फिल्म का बुधवार का कलेक्शन सामने आ गया है. इसने 1.85 करोड़ की कमाई की है.

