हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDelhi Crime Season 3 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई ‘दिल्ली क्राइम सीजन 3’, जानें- कहां देखे ये सीरीज

Delhi Crime Season 3 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई ‘दिल्ली क्राइम सीजन 3’, जानें- कहां देखे ये सीरीज

Delhi Crime Season 3: मोस्ट पॉपुलर सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 3 की फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है. जानते हैं इसे किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Nov 2025 08:09 AM (IST)
शेफाली शाह अपनी फेमस सीरीज दिल्ली क्राइम की तीसरी किस्त में डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के रूप में कमबैक कर रही है. इस वेब शो के पहले दो सीजन जबरदस्त हिट रहे थे. अब तीसरे सीजन से भी यही उम्मीद की जा रही है. सीरीज को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट भी है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं दिल्ली क्राइम का सीजन 3 ओटीटी पर कब और कहां आएगा?

दिल्ली क्राइम सीजन 3 ओटीटी पर कब और कहां देखें?
रिची मेहता द्वारा क्रिएट दिल्ली क्राइम सीज़न 3 में बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी की नई एंट्री हुई है. जिसके बाद इस सीजन को लेकर एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई हैं. बता दें कि मच अवेटेड वेब सीरीज़ दिल्ली क्राइम सीज़न 3 की स्ट्रीमिंग गुरुवार, 13 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है. नेटफ्लिक्स ने इसे लेकर इंस्टा पर एक पोस्ट भी शेयर की है. जिसमें लिखा है, “ एक ऐसा अपराध जो हर सीमा पार कर जाता है, एक ऐसा अपराधी जो हर रेखा पार कर जाता है. मैडम सर और उनकी टीम बड़ी दीदी से मुकाबला करती है . दिल्ली क्राइम सीज़न 3 देखें, 13 नवंबर को, सिर्फ़ नेटफ्लिक्स पर.”

 

 
 
 
 
 
दिल्ली क्राइम सीज़न 3 की कहानी
'दिल्ली क्राइम सीज़न 3' की कहानी मानव तस्करी के एक ऐसे नेटवर्क पर फोकस्ड हैं जिसमें युवतियां और बच्चे शामिल हैं. इस तूफ़ान के सेंटर में डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी (शेफाली शाह) हैं जो इस पेचिदा मामले को सुलझाने के लिए कड़ियों को जोड़ना शुरू करती हैं. जैसे-जैसे उनकी जांच गहरी होती जाती है, सभी रास्ते शहरों में फुसफुसाए जाने वाले एक नाम की ओर ले जाते हैं: बड़ी दीदी (हुमा कुरैशी). निर्दयी और  हमेशा एक कदम आगे रहने वाली, बड़ी दीदी आपराधिक साम्राज्य की महारानी है. जिसे वर्तिका और उसकी टीम गिराने के लिए हर कोशिश करती हैं.  

'दिल्ली क्राइम सीज़न 3' स्टार कास्ट और क्रू
मयंक तिवारी, तनुज चोपड़ा, अनु सिंह चौधरी, शुभ्रा स्वरूप, अपूर्व बख्शी और माइकल होगन द्वारा लिखित, इस सीरीज का निर्देशन रिची मेहता ने किया है. स्टार कास्ट की बात करें तो, वापसी करने वाले कलाकारों में शेफाली शाह, रसिका दुगल और राजेश तैलंग शामिल हैं. इस बीच, सीरीज में  हुमा कुरैशी, सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, अंशुमान पुष्कर और केली दोरजी नए किरदार, नई एनर्जी और नए सबप्लॉट लेकर आए हैं.

 

Published at : 13 Nov 2025 08:09 AM (IST)
