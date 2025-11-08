‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर

मानव कौल स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘बारामूला’ डिजिटल दुनिया में धूम मचाने आ गई है. कश्मीर के शांत शहर पर आधारित यह फिल्म डीएसपी रिदवान सैय्यद के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो रहे बच्चों के मामले को सुलझाने का काम सौंपा गया है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं?

‘बारामूला’ को ओटीटी पर कहां देखें?

‘बारामूला’ को ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर ने निर्देशित किया है. ये फिल्म ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं. इसका प्रीमियर शुक्रवार, 7 नवंबर को हुआ था. फिल्म का नया पोस्टर रिलीज करते हुए नेटफ्लिक्स ने पोस्ट में लिखा है, “ इंतज़ार खत्म हुआ. वैली आपका इंतज़ार कर रही है.बारामूला देखिए, अभी, सिर्फ़ नेटफ्लिक्स पर.”

‘बारामूला’ की क्या है कहानी?

आदित्य सुहास जम्भाले द्वारा निर्देशित, ‘बारामूला’ मिस्ट्री, सस्पेंस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को ब्लेंड करते हुए ह्यूमन नेचर की कॉम्पलिसिटी को उजागर करती है. इस फिल्म में मानव कौल, भाषा सुंबली, कियारा खन्ना और मासूम मुमताज खान ने भी अहम रोल प्ले किया है.

कुछ हफ़्ते पहले रिलीज़ हुए बारामूला के ट्रेलर ने दर्शकों को इस खौफनाक कहानी की एक झलक दी थी.एक ऐसा शहर जो कई बच्चों के रहस्यमय ढंग से गायब होने से त्रस्त है. मानव कौल का किरदार, डीएसपी रिदवान सैय्यद का है और एक शांत और दृढ़निश्चयी अधिकारी है. वह एक लापता लड़के का मामला सुलझाने के लिए इस क्षेत्र में हाल ही में स्थानांतरित हुआ है. उसकी जांच जल्द ही कश्मीर घाटी में छिपे काले रहस्यों और परेशान करने वाली सच्चाइयों को उजागर करती हैं. इस दौरान सुपरनैचुरल घटनाएं उसके परिवार और बारामूला की शांति के लिए खतरा पैदा करती हैं.

मानव ने ‘बारामूला’ को लेकर क्या कहा?

इस बीच, बारामूला के बारे में बात करते हुए, मानव ने न्यूज 18 शोशा को बताया, "आदित्य ने जिस तरह से कहानी और सभी किरदारों को बुना है, वे वन डाइमेंशनल नहीं हैं. हर किसी की अपनी परतें होती हैं. एक अभिनेता के रूप में, इतनी सारी लेयर्स वाली भूमिका निभाना एक उपहार है. उनके बारे में कुछ भी आसान नहीं है. हर सीन हमसे कुछ न कुछ मांगता था -इमोशनल और साइकोलॉजिकल रूप से."