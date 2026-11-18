प्राइम वीडियो की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'पंचायत' के सीजन 5 की रिलीज़ डेट आ गई है. कई दिनों तक फैंस को इंतज़ार कराने के बाद, प्राइम वीडियो की इस पॉपुलर सीरीज के मेकर्स ने फाइनली बता दिया है कि मच अवेटेड नया सीज़न कब आएगा. यह घोषणा शो के सबसे पॉपुलर किरदारों में से एक, बनराकस (दुर्गेश कुमार) के नेतृत्व में चलाए गए एक मजेदार प्रमोशनल चैलेंज के बाद की गई है. जानते हैं ये जब रिलीज होगी?

रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के लिए चलाया गया था मजेदार चैलेंज

इसकी शुरुआत तब हुई जब क्रांति देवी (सुनीता राजवार) ने अपने पति बनराकस (दुर्गेश कुमार) से कहा कि वे फुलेरा में उनके नए नेतृत्व के लिए सम्मान कमाएं. इसके बाद मेकर्स ने फैंस को एक चैलेंज दिया कि वे बनराकस को एक करोड़ गेंदे के फूलों की माला पहनाएं. जब दर्शकों ने पहला टारगेट पूरा कर लिया, तो चैलेंज को बढ़ाकर 10 करोड़ फूलों की माला तक कर दिया गया, और यह वादा किया गया कि इसे पूरा करने पर सीज़न 5 की रिलीज डेट सामने आ जाएगी. इस कैंपेन ने फैंस का खूब ध्यान खींचा और कुल आंकड़ा शुरुआती टारगेट को पार करते हुए लगभग 4 करोड़ तक पहुंच गया. अब मेकर्स ने इस मजेदार सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, पूरा टारगेट पूरा होने का इंतजाक करने के बजाय, सीज़न 5 की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है.

बता दें की पंचायत का सीजन 5 इस 3 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. नए सीजन का पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने रिलीज डेट की अनआउंसमेंट की है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है. "थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार रहेगा, फुलेरा में आपका इंतज़ार रहेगा. पंचायत ऑन प्राइम, नया सीज़न, 3 दिसंबर."

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द वायरल फीवर (TVF) द्वारा निर्मित इस नए सीज़न में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैसल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक समेत कई कलाकार नजर आएंगे, जो एक बार फिर अपने लोकप्रिय किरदारों को निभाते दिखाई देंगे.