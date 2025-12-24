'जानवर 2' पर लगी मुहर, 26 साल बाद बन रही सीक्वल फिल्म में फिर दिखेंगे अक्षय कुमार?
Jaanwar 2 Confirm: 26 साल बाद अक्षय कुमार की हिट फिल्म 'जानवर' का सीक्वल बनने जा रहा है. मेकर्स इसे बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी में हैं. ऐसे में सवाल ये है 'जानवर 2' में अक्षय कुमार दिखेंगे या नहीं.
साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'जानवर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता पाई थी. इस फिल्म को डायरेक्टर सुनील दर्शन ने निर्देशित किया था. फिल्म में अक्षय कुमार संग करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी भी थीं. 26 साल बाद भी ये फिल्म अक्षय के रफ और मास अपील वाले किरदार के लिए फैंस की यादों में बसी हुई है. लंबे समय से दर्शक इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब इस फिल्म को लेकर नई और रोमांचक खबर सामने आई है.
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर सुनील दर्शन से 'जानवर 2' को लेकर हिंट दिया है. सुनील दर्शन ने कहा- 'मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है. मुझे अभी नहीं पता कि इसे जानवर 2 कहूंगा या कोई और नाम दूंगा लेकिन यह उसी जॉनर की फिल्म होगी.ट डायरेक्टर ने आगे उम्मीद जताते हुए बताया कि वह फिल्म को किसी दिन बनाएंगे जो एक बड़े बजट की फिल्म होगी.
अक्षय कुमार को करेंगे कास्ट?
जब डायरेक्टर से पूछा गया कि क्या वो 'जानवर 2; में अक्षय कुमार को कास्ट करना चाहेंगे? इस पर डायेरक्टर ने जवाब देते हुए कहा- 'मुझे नहीं लगता कि वो अब इस रोल के लिए सही होंगे. किरदार एक यंग लड़के की कहानी है जो आदमी बन रहा है. इसलिए यह उनके लिए परफेक्ट सब्जेक्ट नहीं है.'
कमर्शियल हिट थी 'जानवर' फिल्म
आपको बता दें कि करीब 4.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘जानवर’ फिल्म बनी थीं. उस समय फिल्म का बजट छोटा था फिर भी इसमें एक्शन और म्यूजिक भरपूर था. फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'जानवर' ने भारत में 14.36 करोड़ रुपये और दुनियाभर में कुल 18.95 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर को नई दिशा देने वाली फिल्म साबित हुई.
