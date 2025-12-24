हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजन'जानवर 2' पर लगी मुहर, 26 साल बाद बन रही सीक्वल फिल्म में फिर दिखेंगे अक्षय कुमार?

'जानवर 2' पर लगी मुहर, 26 साल बाद बन रही सीक्वल फिल्म में फिर दिखेंगे अक्षय कुमार?

Jaanwar 2 Confirm: 26 साल बाद अक्षय कुमार की हिट फिल्म 'जानवर' का सीक्वल बनने जा रहा है. मेकर्स इसे बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी में हैं. ऐसे में सवाल ये है 'जानवर 2' में अक्षय कुमार दिखेंगे या नहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 10:04 PM (IST)
Preferred Sources

साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'जानवर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता पाई थी. इस फिल्म को डायरेक्टर सुनील दर्शन ने निर्देशित किया था. फिल्म में अक्षय कुमार संग करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी भी थीं. 26 साल बाद भी ये फिल्म अक्षय के रफ और मास अपील वाले किरदार के लिए फैंस की यादों में बसी हुई है. लंबे समय से दर्शक इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब इस फिल्म को लेकर नई और रोमांचक खबर सामने आई है.
 
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर सुनील दर्शन से 'जानवर 2' को लेकर हिंट दिया है. सुनील दर्शन ने कहा- 'मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है. मुझे अभी नहीं पता कि इसे जानवर 2 कहूंगा या कोई और नाम दूंगा लेकिन यह उसी जॉनर की फिल्म होगी.ट डायरेक्टर ने आगे उम्मीद जताते हुए बताया कि वह फिल्म को किसी दिन बनाएंगे जो एक बड़े बजट की फिल्म होगी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)


अक्षय कुमार को करेंगे कास्ट?
जब डायरेक्टर से पूछा गया कि क्या वो 'जानवर 2; में अक्षय कुमार को कास्ट करना चाहेंगे? इस पर डायेरक्टर ने जवाब देते हुए कहा- 'मुझे नहीं लगता कि वो अब इस रोल के लिए सही होंगे. किरदार एक यंग लड़के की कहानी है जो आदमी बन रहा है. इसलिए यह उनके लिए परफेक्ट सब्जेक्ट नहीं है.'

कमर्शियल हिट थी 'जानवर' फिल्म
आपको बता दें कि करीब 4.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘जानवर’ फिल्म बनी थीं. उस समय फिल्म का बजट छोटा था फिर भी इसमें एक्शन और म्यूजिक भरपूर था. फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'जानवर' ने भारत में 14.36 करोड़ रुपये और दुनियाभर में कुल 18.95 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर को नई दिशा देने वाली फिल्म साबित हुई. 

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 10:01 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Shilpa Shetty Karisma Kapoor Jaanwar Sequel
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement

वीडियोज

ठाकरे भाइयों का गठबंधन तय...एक-साथ मिलकर लड़ेंगे BMC?
नारा 'बेटी बचाओ'..काम 'दरिंदो कोबचाओ'? सिस्टम पर बड़ा सवाल!
BMC की 'मलाई'... साथ आए भाई!
2027 का रण, यूपी में क्या करेंगे ब्राह्मण?
Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
ओटीटी
Mohanlal Films On OTT: ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget