हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनआज कहां और क्या कर रहे हैं ‘हेट स्टोरी 2’ के एक्टर, 2000 ऑडिशन के बाद मिला पहला था ब्रेक

आज कहां और क्या कर रहे हैं ‘हेट स्टोरी 2’ के एक्टर, 2000 ऑडिशन के बाद मिला पहला था ब्रेक

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 03:21 PM (IST)
जय भानुशाली यानी 25 दिसंबर को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं. छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुके जय ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है.

एक समय टीवी का जाना-माना चेहरा रहे जय भानुशाली इन दिनों लाइमलाइट से थोड़े दूर हैं. ऐसे में उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं कि जय भानुशाली आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं.
बहुत कम लोग जानते हैं कि जय भानुशाली का सफर आसान नहीं था. एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए जय ने करीब 2000 ऑडिशन दिए. लगातार रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे.
Published at : 24 Dec 2025 03:21 PM (IST)
