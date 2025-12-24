एक्सप्लोरर
आज कहां और क्या कर रहे हैं ‘हेट स्टोरी 2’ के एक्टर, 2000 ऑडिशन के बाद मिला पहला था ब्रेक
Jay Bhanushali Birthday: अपनी प्यारी मुस्कान और चार्मिंग पर्सनैलिटी से फैंस को अपना दीवाना बना देते हैं. टीवी के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक जय की यह खासियत उन्हें बाकी स्टार्स से अलग बनाती है.
जय भानुशाली यानी 25 दिसंबर को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं. छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुके जय ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है.
Published at : 24 Dec 2025 03:21 PM (IST)
