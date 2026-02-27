हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनIdeas of India 2026: सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर 2' के लिए क्यों कर दिया था मना, बोले- 'जेपी दत्ता से डर गया था'

Ideas of India 2026: सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर 2' के लिए क्यों कर दिया था मना, बोले- 'जेपी दत्ता से डर गया था'

Ideas of India Summit 2026: एबीपी नेटवर्क की वार्षिक समिट 'आईडियाज ऑफ इंडिया 2026' का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है. जिसमें एक्टर सुनील शेट्टी शामिल हुए और अपनी फिल्म 'बॉर्डर' के बारे में बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 Feb 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में चल रही एबीपी न्यूज की 'आइडिया ऑफ इंडिया' समिट के पहले दिन के एक सेशन में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने अब तक के सफर पर बात की है. एक्टर ने अपने एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और इसी की बदौलत वो आज यहां खड़े हैं.

पिता हैं सुनील शेट्टी की प्रेरणा
'कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जर्नी अभी भी चल ही रही है. चढ़ाव इसमें चल ही रहा है, खासकर कि इसमें अपनों के बाद अपने खुद की एंट्री के बाद अब परिवार की और बच्चों के बारे  में सोचते हैं. अब नाना बना हूं तो उसके बारे में सोचता हूं. लेकिन बहुत खूबसूरत जर्नी रही है. जब मौका मिला तो सोचा कि पापा से पूछा कि एक मौका मिला है इंडस्ट्री में तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि जिंदगी एक बार ही मिली है उनमें अपना बेस्ट देना. जो भी काम करना वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना'.

'बॉर्डर' के लिए क्यों किया था मना
इस दौरान सुनील शेट्टी से जब पूछा गया कि उन्होंने 'बॉर्डर' में काम करने से पहले मना क्यों कर दिया था? इसके जवाब में सुनील शेट्टी ने कहा कि, 'हां मैंने पहले इस फिल्म के लिए ना कह दिया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जेपी दत्ता जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं. वो सेट पर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं. मेरा खुद का भी नेचर ऐसा ही था इस वजह से यही सोचकर मैंने इस फिल्म के लिए मना कर दया था'.

सासू मां के कहने पर की 'हां'
इसके आगे सुनील ने बताया कि 'फिर मेरी सास ने मुझे इस फिल्म के लिए मनाया और मैं सेट पर गया, जेपी जी से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि मैं अगर 'बॉर्डर' फिल्म नहीं करता तो मैं कभी भी यहां नहीं पहुंच पाता. इस फिल्म की वजह से ही लोगों ने मुझे याद रखा है. ये फिल्म मेरी जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा है'.

Published at : 27 Feb 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Ideas Of India Summit Ideas OF India Ideas Of India 2026
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Ideas of India 2026: सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर 2' के लिए क्यों कर दिया था मना, बोले- 'जेपी दत्ता से डर गया था'
Ideas of India 2026: सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर 2' के लिए क्यों कर दिया था मना, बोले- 'जेपी दत्ता से डर गया था'
मनोरंजन
Holi 2026: बलम पिचकारी से रंग बरसे तक, होली प्लेलिस्ट में शामिल करें बॉलीवुड के ये 10 सॉन्ग, पार्टी में आ जाएगा मजा
बलम पिचकारी से रंग बरसे तक, होली प्लेलिस्ट में शामिल करें बॉलीवुड के ये 10 सॉन्ग
मनोरंजन
The Kerala Story 2: बिना रिलीज हुए ही 'बॉर्डर 2' से ज्यादा कमा रही है फिल्म? आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!
बिना रिलीज हुए ही 'बॉर्डर 2' से ज्यादा कमा रही है ये फिल्म? आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!
मनोरंजन
Gabru Teaser: कब आएगा सनी देओल की 'गबरू' का टीजर? 'बॉर्डर 2' एक्टर ने दे दिया बड़ा अपडेट
कब आएगा सनी देओल की 'गबरू' का टीजर? 'बॉर्डर 2' एक्टर ने दे दिया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
Bhoot Bangla Box Office: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी 'भूत बंगला'? अक्षय कुमार को 8 फ्लॉप फिल्में देने के बाद मिलेगी बड़ी हिट!
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी 'भूत बंगला'? अक्षय कुमार को 8 फ्लॉप देने के बाद मिलेगी बड़ी हिट!
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
यूटिलिटी
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget