मुंबई में चल रही एबीपी न्यूज की 'आइडिया ऑफ इंडिया' समिट के पहले दिन के एक सेशन में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने अब तक के सफर पर बात की है. एक्टर ने अपने एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और इसी की बदौलत वो आज यहां खड़े हैं.

पिता हैं सुनील शेट्टी की प्रेरणा

'कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जर्नी अभी भी चल ही रही है. चढ़ाव इसमें चल ही रहा है, खासकर कि इसमें अपनों के बाद अपने खुद की एंट्री के बाद अब परिवार की और बच्चों के बारे में सोचते हैं. अब नाना बना हूं तो उसके बारे में सोचता हूं. लेकिन बहुत खूबसूरत जर्नी रही है. जब मौका मिला तो सोचा कि पापा से पूछा कि एक मौका मिला है इंडस्ट्री में तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि जिंदगी एक बार ही मिली है उनमें अपना बेस्ट देना. जो भी काम करना वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना'.

'बॉर्डर' के लिए क्यों किया था मना

इस दौरान सुनील शेट्टी से जब पूछा गया कि उन्होंने 'बॉर्डर' में काम करने से पहले मना क्यों कर दिया था? इसके जवाब में सुनील शेट्टी ने कहा कि, 'हां मैंने पहले इस फिल्म के लिए ना कह दिया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जेपी दत्ता जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं. वो सेट पर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं. मेरा खुद का भी नेचर ऐसा ही था इस वजह से यही सोचकर मैंने इस फिल्म के लिए मना कर दया था'.

सासू मां के कहने पर की 'हां'

इसके आगे सुनील ने बताया कि 'फिर मेरी सास ने मुझे इस फिल्म के लिए मनाया और मैं सेट पर गया, जेपी जी से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि मैं अगर 'बॉर्डर' फिल्म नहीं करता तो मैं कभी भी यहां नहीं पहुंच पाता. इस फिल्म की वजह से ही लोगों ने मुझे याद रखा है. ये फिल्म मेरी जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा है'.