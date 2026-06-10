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हिंदी न्यूज़मनोरंजनCelebritiesजुबीन गर्ग मौत मामले में पांच और गवाहों के बयान दर्ज, आरोपी सिद्धार्थ शर्मा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

जुबीन गर्ग मौत मामले में पांच और गवाहों के बयान दर्ज, आरोपी सिद्धार्थ शर्मा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

Zubeen Garg Death Case: जुबीन गर्ग मौत मामले में पांच और गवाहों के बयान दर्ज हुए, जबकि सिद्धार्थ शर्मा ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया. केस की अगली सुनवाई और कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 10 Jun 2026 02:26 PM (IST)
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जुबीन गर्ग की मौत के मामले में अब सभी की नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं. इस बीच केस में एक नया अपडेट सामने आया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद मुख्य आरोपियों में शामिल सिद्धार्थ शर्मा ने हाई कोर्ट का रुख किया है. ऐसे में इस मामले की आगे की सुनवाई और कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर बनी हुई है. आइए जानते हैं कि अदालत में क्या हुआ और इस केस में अब तक क्या-क्या अपडेट सामने आए हैं.

अदालत में पांच और गवाहों ने दिए बयान
गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया मंगलवार को भी जारी रही. इस दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष के पांच और गवाहों के बयान दर्ज किए गए. ये मामला राज्य के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक माना जा रहा है, जिसमें न्यायिक कार्यवाही लगातार आगे बढ़ रही है.

सुनवाई के बाद क्या बोले सरकारी वकील?

सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जियाउर कमर ने बताया कि अदालत में पांच गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए. मामले में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाली सुनवाइयों में और गवाहों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है.

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उन्होंने कहा, 'मुकदमे की सुनवाई जारी है और आज अदालत ने पांच गवाहों से पूछताछ की. सबूत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.'

क्यों सिद्धार्थ शर्मा की जमानत याचिका पर भी हुई चर्चा?

उन्होंने जुबीन गर्ग के पूर्व मैनेजर और मामले के मुख्य आरोपियों में से एक सिद्धार्थ शर्मा की जमानत याचिका से जुड़े मामले पर भी टिप्पणी की. जियाउर कमर के अनुसार, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए एक भविष्य की तारीख तय की है और केस से जुड़े रिकॉर्ड भी तलब किए हैं.

हाई कोर्ट ने मांगे केस से जुड़े रिकॉर्ड

जियाउर कमर ने बताया कि हाई कोर्ट ने संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है और इसके बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए बाद की तारीख पर सूचीबद्ध किया गया है. ये ताजा घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सिद्धार्थ शर्मा की पिछली जमानत याचिका पर विचार नहीं किया था, जिसके चलते उस पर कोई ठोस सुनवाई नहीं हो सकी.

सिद्धार्थ शर्मा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था. निचली अदालत ने आरोपों की गंभीरता और जांच की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी.

कैसे हुई थी जुबीन गर्ग की मौत?

मामला जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ा है, जिनका पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर के लैजरस द्वीप के पास तैराकी के दौरान निधन हो गया था. वो नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल में प्रस्तुति देने वाले थे, लेकिन उनका निधन कार्यक्रम से एक दिन पहले ही हो गया.

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एसआईटी जांच में सात लोगों के नाम शामिल

इसके बाद असम पुलिस सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने मामले की जांच की और चार्जशीट दाखिल की. इसमें कुल सात आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें से चार पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं.

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Published at : 10 Jun 2026 02:26 PM (IST)
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Siddharth Sharma Zubeen Garg
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