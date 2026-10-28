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हिंदी न्यूज़मनोरंजनCelebritiesटेलर स्विफ्ट का नैशविले पर प्यार बरकरार, म्यूजिक कम्युनिटी को बताया सबसे खास

टेलर स्विफ्ट का नैशविले पर प्यार बरकरार, म्यूजिक कम्युनिटी को बताया सबसे खास

टेलर स्विफ्ट ने नैशविले सॉन्गराइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के बाद अपने शहर की म्यूजिक कम्युनिटी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी जैसी दूसरी जगह नहीं है और यहां के गीतकार खास हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 28 Oct 2026 06:59 PM (IST)
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पॉप आइकन टेलर स्विफ्ट का मानना ​​है कि उनके होमटाउन नैशविले में एक ऐसी अनोखी म्यूजिक कम्युनिटी है, जिसकी बराबरी कहीं और नहीं की जा सकती. 36 वर्षीय गायिका बचपन में ही नैशविले, टेनेसी चली गई थीं, ताकि वे एक 'कंट्री स्टार' बनने के अपने सपने को पूरा कर सकें.

सोमवार को 'नैशविले सॉन्गराइटर्स हॉल ऑफ फेम' में शामिल किए जाने के बाद, गायिका ने इस शहर के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया. अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आप किसी कला में तब तक पूरी तरह माहिर नहीं हो सकते, जब तक कि आप उसे बार-बार न करें.

एक्ट्रेस ने आगे कहा इस शानदार शहर में काम करने वाले बेहतरीन गीतकार ठीक यही करते हैं. 'कई पुरस्कार जीत चुकी यह स्टार, जो अब तक के सबसे ज्यादा म्यूजिक एल्बम बेचने वाले कलाकारों में से एक हैं, कहती हैं, 'इस म्यूजिक कम्युनिटी जैसी कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं है. मुझे पता है, क्योंकि मैंने बाकी सभी कम्युनिटीज को भी देखा है.'

गायिका ने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए नैशविले कम्युनिटी को भी श्रेय दिया. उन्होंने कहा, 'मैंने सीखा कि कैसे एडजस्ट करना है, जैसे कि जब आपके साथ काम करने वाले गीतकार को हैंगओवर हो या जब वे कुछ भी लिखने से पहले अपने तलाक के बारे में बहुत देर तक बात करना चाहते हों.'

टेलर स्विफ्ट का म्यूजिक करियर

टेलर ने पहले बताया था कि कैसे फेथ हिल और शैनिया ट्वेन से प्रेरित होकर वे नैशविले चली गई थीं. टेलर स्विफ्ट ने 2006 में अपने नाम से ही जारी पहले एल्बम के साथ अपने प्रोफेशनल म्यूजिक करियर की शुरुआत की.इसके बाद उन्होंने '1989', 'रेपुटेशन' और 'लवर' जैसे एल्बमों के जरिए मेनस्ट्रीम पॉप संगीत की ओर कदम रखा.

उनके अन्य एल्बमों में 'फोकलोर', 'एवरमोर', 'मिडनाइट्स' और 'द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट' शामिल हैं. स्विफ्ट ने 14 ग्रैमी अवॉर्ड जीते हैं और उनके नाम 'एल्बम ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड सबसे ज्यादा चार बार जीतने का रिकॉर्ड है, जो उन्हें 'फियरलेस', '1989', 'फोकलोर' और 'मिडनाइट्स' के लिए मिला था.उनके अन्य लोकप्रिय गानों में 'लव स्टोरी', 'शेक इट ऑफ', 'ब्लैंक स्पेस', 'एंटी-हीरो' और 'क्रूअल समर' शामिल हैं. उनका 'एरास टूर' दिसंबर 2024 में कई देशों में 149 कॉन्सर्ट करने के बाद संपन्न हुआ.

Published at : 28 Oct 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Taylor Swift
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