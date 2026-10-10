यूट्यूबर मिस्टर फैजू ने किया निकाह, दुल्हन संग सामने आई पहली फोटो

इस तस्वीर में फैजू ने अपनी दुल्हन का हाथ थामा हुआ है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं. इस फोटो में दोनों बेहद खुश दिख रहे हैं. शादी के पारंपरिक लिबास में दोनों की यह तस्वीर उनके निकाह के खूबसूरत पलों को दिखाती है. फैजू की जिंदगी से जुड़ी छोटी-बड़ी खबरों में फैंस की दिलचस्पी रहती है और अब उनकी ये फोटोज सामने आने के बाद उनकी ये फोटोज वायरल हो रही हैं.