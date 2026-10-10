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यूट्यूबर मिस्टर फैजू ने किया निकाह, दुल्हन संग सामने आई पहली फोटो
मिस्टर फैसू ने आखिरकार शादी कर ली है. उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मदीना की पाक जमीन पर निकाह पढ़ा है और इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर कर ये जानकारी दी हैं.
टिकटॉक से फेमस हुए फैजू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने निकाह की फोटोज शेयर की हैं. मदीना की पाक जमीन पर निकाह के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के इस खास पल को फैंस के साथ शेयर किया है. तस्वीरों के साथ फैसू ने लिखा कि उनका एक सपना हकीकत में बदल गया है. उन्होंने बताया कि इस खास मौके पर उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था. साथ ही, उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए फैंस से दुआएं मांगीं और उम्मीद जताई कि उनका रिश्ता प्यार और बरकत से भरा रहे. फैसू की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उनकी शादी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है.
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Published at : 10 Oct 2026 04:45 PM (IST)
Tags :Mr Faisu
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