बिड़ला ग्रुप किसी पहचान का मोहताज नहीं है. इसके चेयरमैन यशोवर्धन बिड़ला हमेशा हर जगह छाए रहते हैं. यश को देखकर कोई भी उनकी एज का अंदाजा लगा नहीं सकते हैं. यश और अवंती के बेटे वेदांत बिड़ला 2 नवंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं. 3 नवंबर को वेदांत और तेजस की वेडिंग का रिसेप्शन रखा गया था. ये रिसेप्शन बहुत ही ज्यादा ग्रैंड था. रिसेप्शन में पूरा बॉलीवुड आया था. जहां बॉलीवुड सेलेब्स अपने लुक्स की वजह से छाए हुए हैं वहीं दूसरी तरफ यश से पूरी महफिल लूट ली है. बेटे के रिसेप्शन में यश ज्यादा छाए हुए थे. उनका लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यश हमेशा ही अपने लुक की वजह से लाइमलाइट में रहते हैं. वो बेटे के रिसेप्शन में भी उससे आगे रहे. उन्होंने अपनी पत्नी अवंती बिड़ला के साथ एकदम स्टाइलिश लुक में एंट्री की. बेटे वेदांत और बहू तेजल से ज्यादा यश-अवंती के लुक ने इंप्रेस किया. यश को देखकर आप नहीं कह पाएंगे वो 58 साल के हैं.

ऐसा था यश का लुक

यश के लुक की बात करें तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई है. उन्होंने ब्लैक सूट पहना था. मगर उसके साथ ट्विस्ट किया था. उका ब्लेजर एकदम चमक वाला था. ब्लेजर पर क्रिस्टल, सितारे और स्टोन लगे हुए थे. जिसकी चमक ही उनका लुक एकदम क्लसी बना रही थी. उनके कोट में पतली-पतली झालर जैसी चेन भी लटकी हुई थी. उनका लुक काफी ड्रामेटिक था. यश ने अपने कोट के बटन ओपन रखे थे. उन्होंने इसके साथ जूलरी भी पहनी थी. उन्होंने डायमंड का चोकर पहना था. इस चोकर में ग्रीन एम्रल्ड और फ्लोरल पैटर्न वाला पेंडेंट भी था.





अवंती का लुक था ऐसा

यश की पत्नी अवंती के लुक की बात करें तो उन्होंने बेज और पीच शेड का लहंगा पहना था. जिसपर एम्ब्रॉडयरी से फ्लोरल पैटर्न बने थे. इस लहंगे में व्हाइट पर्ल्स भी लगे थे. सिंपल लहंगे के साथ अवंती ने मिरर, पर्ल्स और हैवी सीक्वन वाला ब्लाउज पहना था. इस लुक को उन्होंने डायमंड और एम्रल्ड जूलरी पहनी थी. उन्होंने इस नेकपीस के साथ कंगन, चूड़िया और रिंग पहनी थी. जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थीं.