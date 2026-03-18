रणवीर सिंह या संजय दत्त, कौन है ‘धुरंधर 2’ का सबसे अमीर स्टार? पूरी कास्ट की नेटवर्थ जानें

निर्देशक आदित्य धर की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' साल की मच अवेटेड फिल्म है. इसके प्रीव्यू शोज 18 मार्च को रिलीज हुए है और 19 मार्च को रिलीज हो रही है. वहीं 'धुरंधर 2' की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त, अर्जुन रामपाल तक शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'धुरंधर 2' की स्टार कास्ट में क्या आप जानते हैं?

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की कितनी नेटवर्थ है?

'बिज़नेस टुडे' की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह की नेटवर्थ लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 400+ करोड़ रुपये) है. इसके अलावा, उनकी ब्रांड वैल्यू 170.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है, जो यह दर्शाती है कि उनकी मौजूदगी सिर्फ़ अभिनय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे तक फैली हुई है. बता दें कि धुरंधर फ्रेंचाइजी में रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी और जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है.





संजय दत्त ने की कितनी है नेटवर्थ?

'धुरंधर 2: द रिवेंज' में संजय दत्त SP चौधरी असलम की अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे. यह किरदार कराची के मशहूर पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, चौधरी असलम खान से इंस्पायर है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय दत्त की नेटवर्थ लगभग 295 करोड़ रुपये है.



अर्जुन रामपाल की कितनी है नेटवर्थ?

फिल्म 'धुरंधर 2' अर्जुन रामपाल फिर अपने मेजर इकबाल के किरदार में वापसी कर रहे हैं. एक्टर की नेटवर्थ की बात करें तो अर्जुन रामपाल ने अपनी दौलत फ़िल्मों, विज्ञापनों, मॉडलिंग और अपने बिज़नेस से बनाई है. इस एक्टर की नेटवर्थ 120 करोड़ से 350 करोड़ रुपये के बीच है. जहां डीएनए ने रामपाल की कुल संपत्ति 120 करोड़ रुपये बताई है, वहीं एशियनट ने इसे 350 करोड़ रुपये बताया है.





आर माधवन की कितनी है नेटवर्थ?

धुरंधर में आर माधवन ने अजय सान्याल का किरदार निभाया था. वे धुरंधर 2 में भी कमबैर कर रहे हैं. माधवन की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर 115 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं.



