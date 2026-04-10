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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVikrant Massey संग काम कर चमकी किस्मत, जानिए कौन हैं 'गिन्नी वेड्स सनी 2' की एक्ट्रेस मेधा शंकरr?

Vikrant Massey संग काम कर चमकी किस्मत, जानिए कौन हैं 'गिन्नी वेड्स सनी 2' की एक्ट्रेस मेधा शंकरr?

Who is Medha Shankr: बॉलीवुड एक्ट्रेस मेधा शंकर जल्द ही फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' में नजर आएंगी. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर मेधा कौन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस मेधा शंकर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के हीरो अविनाश तिवारी हैं. प्रशांत झा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें अविनाश तिवारी एक पहलवान के रूप में नजर आए तो वहीं मेधा शंकर का मॉर्डन स्टाइल देखने को मिला. फैंस को मेधा की एक्टिंग बहुत पसंद आ रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं 'गिन्नी वेड्स सनी 2' की एक्ट्रेस मेधा कौन हैं. 

मेधा शंकर को है सिंगिंग का शौक
मेधा बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस हैं. उन्हें सिंगिंग का भी बहुत शौक है. उनका जन्म 1 अगस्त, 1997 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, बचपन में बेहद शर्मीली स्‍वभाव की मेधा डॉक्‍टर बनना चाहती थीं. हालांकि, बाद में उन्हें फैशन और ग्‍लैमर की दुनिया पसंद आने लगी. मेधा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नोएडा से ही पूरी की है. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है. इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की.

Vikrant Massey संग काम कर चमकी किस्मत, जानिए कौन हैं 'गिन्नी वेड्स सनी 2' की एक्ट्रेस मेधा शंकरr?

कैसा रहा मेधा शंकर का फिल्मी सफर
मेधा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और टीवी एड्स से की थी. उन्होंने वेब सीरीज 'बीचम हाउस' के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा गया , जो 2019 में रिलीज हुई थी. इसके बाद मेधा ने बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली फिल्म साल 2021 में आई 'शादीस्तान' थी, जिसमें कीर्ति कुल्हारी भी नजर आईं. हालांकि, मेधा को इंडस्ट्री में पहचान विक्रांत मैसी की ब्लॉकबस्टर फिल्म '12वीं फेल' से मिली.

Vikrant Massey संग काम कर चमकी किस्मत, जानिए कौन हैं 'गिन्नी वेड्स सनी 2' की एक्ट्रेस मेधा शंकरr?

12वीं फेल से हुईं मशहूर
'12वीं फेल' साल 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा हैं. फिल्म में मेधा ने श्रद्धा जोशी का किरदार निभाया है. उनके एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. इस फिल्म का मशहूर गाना 'बोलो ना' को मेधा ने ही गाया था. 

Vikrant Massey संग काम कर चमकी किस्मत, जानिए कौन हैं 'गिन्नी वेड्स सनी 2' की एक्ट्रेस मेधा शंकरr?

बता दें कि मेधा 2021 में रिलीज हुई वेब सीरीज 'दिल बेकरार' में भी दिख चुकी हैं, जो जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. अब वो फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.

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Published at : 10 Apr 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Vikrant Massey Medha Shankar Ginny Weds Sunny 2
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