हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा500 करोड़ में बनी साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म का 5 मिनट का फुटेज लीक, कंप्लेन दर्ज

500 करोड़ में बनी साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म का 5 मिनट का फुटेज लीक, कंप्लेन दर्ज

Jana Nayagan: तमिल एक्टर थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' के मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, उनकी फिल्म का 5 मिनट का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर थलपति विजय पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'जन नायगन' को पहले 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज करने का प्लान था, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से इसकी रिलीज टाल दी गई. अब 'जन नायगन' एक बार फिर चर्चा में आ गई है. 

मेकर्स को लगा तगड़ा झटका
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 'जन नायगन' का 5 मिनट का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया है. लीक हुए फुटेज में टाइटल क्रेडिट और विजय का इंट्रोडक्शन सीन शामिल है. इस 500 करोड़ी फिल्म का 5 मिनट का सीन लीक होना मेकर्स के लिए बड़ा झटका है. विजय ने सख्त एक्शन लेते हुए कहा कि जो लोग इस लीक प्रिंट को शेयर करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज की गई है.

साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज
विजय ने अपने ऑफिशियल एक्स पर लिखा, 'जन नायगन के लीक हुए क्लिप शेयर करने वाले सभी अकाउंट्स के खिलाफ साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज की गई है. अधिकारी इसमें शामिल हर ID को ट्रैक कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

विजय की आखिरी फिल्म है जन नायकन!
बता दें कि 'जन नायगन' को विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वो राजनीति में पूरी तरह एक्टिव होने वाले हैं. ऐसे में विजय के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay (@actorvijay)

'जन नायगन' का निर्देशन एच. विनोद ने किया है. इसमें पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और मामिता बैजू जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं. फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है.

और पढ़ें
Published at : 10 Apr 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay South Film Jana Nayagan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
500 करोड़ में बनी साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म का 5 मिनट का फुटेज लीक, कंप्लेन दर्ज
500 करोड़ में बनी साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म का 5 मिनट का फुटेज लीक, कंप्लेन दर्ज
साउथ सिनेमा
Dacoit First Review Out: आ गया अदिवी शेष और मृणाल की 'डकैत' का फर्स्ट रिव्यू, नानी बोले- 'ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है'
आ गया अदिवी शेष और मृणाल की 'डकैत' का फर्स्ट रिव्यू, नानी बोले- 'ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है'
साउथ सिनेमा
'राका' के बाद बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन का बड़ा दांव, इन टॉप डायरेक्टर्स संग बना रहे मेगा प्लान
'राका' के बाद बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन का बड़ा दांव, इन टॉप डायरेक्टर्स संग बना रहे मेगा प्लान
साउथ सिनेमा
इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने Allu Arjun को बना दिया बॉक्स ऑफिस का किंग, धुरंधर भी नहीं तोड़ पा रही ये रिकॉर्ड
इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने अल्लू अर्जुन को बना दिया बॉक्स ऑफिस का किंग, धुरंधर भी नहीं तोड़ पा रही ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
बिहार
पश्चिम बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ओवैसी ने जिस…', JDU ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ओवैसी ने जिस…', JDU ने क्या कहा?
विश्व
US Iran War Ceasefire: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Mughal Emperors Death History: अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget