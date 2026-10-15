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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान खान किस मुल्क के नागरिक हैं? आमिर खान के भांजे ने क्यों नहीं ली भारत की नागरिकता

इमरान खान किस मुल्क के नागरिक हैं? आमिर खान के भांजे ने क्यों नहीं ली भारत की नागरिकता

एक्टर इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने साल भारत में रहने के बावजूद इमरान के पास भारतीय नागरिकता क्यों नहीं है?

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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आमिर खान के भतीजे और एक्टर इमरान खान के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है. उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था.

इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस

प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में भी लिया था. हालांकि, बाद में रिहा होने के बाद वो घर लौट आए थे. अब उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. मुंबई पुलिस के अनुसार, भारतीय नागरिक न होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 7 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है. 

ऐसे में सवाल उठता है कि इमरान खान किस देश के नागरिक हैं और उन्होंने अब तक भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? आइए जानते हैं कि इतने साल भारत में रहने के बावजूद वो भारतीय नागरिक क्यों नहीं बने.

अमेरिका में हुआ था इमरान खान का जन्म

इमरान खान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था. उन्हें जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता मिली और उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है. वो भारत में रहने और काम करने के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड का इस्तेमाल करते हैं.

हालांकि, OCI कार्ड धारक को भारत की नागरिकता नहीं मिलती. भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश और रहने से जुड़े नियम इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत तय किए जाते हैं. इन नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित विदेशी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

हिरासत में लिए गए थे इमरान खान

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में इमरान खान अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन के साथ शामिल हुए थे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था. इस दौरान उन्होंने पुलिस वैन के अंदर से अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा था, 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं.' हालांकि, बाद में रिहा होने के बाद वो घर लौट आए थे.

प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे इमरान खान?

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में इमरान खान ने बताया था कि वो किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि मुंबई के एक आम नागरिक के तौर पर इस आंदोलन में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा, 'मेरी कोई मांग नहीं है. मैं यहां इस शहर में रहने वाले एक नागरिक और व्यक्ति के तौर पर आया हूं. मैं ये देखने आया हूं कि लोगों के आने-जाने की आजादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है. इसी वजह से मैं यहां हूं.'

 
 
 
 
 
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इमरान खान का फिल्मी करियर

इमरान खान ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1988 में फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो फिल्म टजो जीता वही सिकंदर' में भी नजर आए. हालांकि, बतौर लीड एक्टर उन्होंने साल 2008 में आई फिल्म 'जाने तू... या जाने ना' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद इमरान ने 'किडनैप', 'लक', 'आई हेट लव स्टोरीज', 'ब्रेक के बाद', 'दिल्ली बेली', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' और 'एक मैं और एक तू' जैसी फिल्मों में काम किया. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
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