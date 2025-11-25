हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी बॉलीवुड के गलियारों में छाई रही थीं. धर्मेंद्र ने हेमा से 2 मई 1980 में शादी की थी. हेमा से धर्मेंद्र की ये दूसरी शादी थी. धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया था. शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी करने को लेकर हेमा मालिनी ने रिएक्ट किया था. हेमा ने कहा था कि उन्हें धर्मेंद्र से सिर्फ प्यार चाहिए था.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, हेमा मालिनी ने कहा था, 'जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था. तो ऐसा था कि मैंने आजतक इतना हैंडसम शख्स नहीं देखा. वो बहुत गुडलुकिंग थे. मुझे बहुत इंप्रेस किया. उस वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे शादी करना चाहती थी. वो तो धीरे-धीरे हुआ कि मैं उन्हें पसंद करने लगी. लेकिन वो मुझे बहुत इंप्रेस करते थे. वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड थे.'

धर्मेंद्र से प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी-हेमा

जब हेमा से पूछा गया कि एक शादीशुदा शख्स से शादी करना बहुत मुश्किल च्वॉइस रही होगी. तो इस पर हेमा ने कहा था, 'एक समय ऐसा आ गया था कि मैंने उनसे कहना शुरू कि आपको मुझसे शादी करनी होगी. आप इस तरह से रिश्ते को नहीं चला सकते. मुझे पता था कि इसमें परेशानी आएंगी. लेकिन मैं उनसे कुछ और उम्मीद नहीं कर रही थी. मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था. वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते थे, मुझे और क्या चाहिए. मुझे प्रॉपर्टी और पैसा नहीं चाहिए था उनसे. मुझे सिर्फ उनसे प्यार चाहिए था.'

अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का साथ छूट गया है. 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया. उनके निधन से पूरा परिवार टूट गया है. हेमा मालिनी को श्मशान घाट पर देखा गया था. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के सामने हाथ भी जोड़े थे.

बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दो बेटियों के पेरेंट्स हैं. हेमा की बेटियों के नाम ईशा देओल और अहाना देओल हैं.