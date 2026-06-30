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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle Day 5 BO: पांचवें दिन दहाड़ी 'वेलमक टू द जंगल', इन 8 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, 'पेद्दी'-'राजा शिवाजी' का भी बुरा किया हाल

Welcome To The Jungle Day 5 BO: पांचवें दिन दहाड़ी 'वेलमक टू द जंगल', इन 8 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, 'पेद्दी'-'राजा शिवाजी' का भी बुरा किया हाल

'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं. उनके साथ में 30 और बड़े-बड़े स्टार्स हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Jun 2026 08:34 PM (IST)
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कॉमेडी ड्रामा 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने 5 दिनों में ही 77 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और जिस हिसाब से फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है जल्द ही फिल्म के 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने की पूरी उम्मीदें हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म ने पांचवें दिन कितना कलेक्शन किया.
 
'वेलकम टू द जंगल' का पांचवें दिन का कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रात साढ़े आठ बजे तक पांचवें दिन 5.16 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म को 8 हजार शोज मिले हैं और 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. इसी के साथ फिल्म ने टोटल 77.41 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. 

बता दें कि फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियली रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म के पेड प्रिव्यूज भी हुए. पेड प्रिव्यूज में फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई की. पहले दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 24.75 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 106.48 करोड़ कमाए. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 19.95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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इन 8 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'वेलकम टू द जंगल' ने पांचवें दिन की कमाई के मामले में इ 8 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ दिया है.

  • 'राजा शवाजी' ने पांचवें दिन 3.35 करोड़ कमाए.
  • 'ओ रोमियो' ने पांचवें दिन 5.35 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • 'इक्कीस' ने पांचवें दिन 1.35 करोड़ की कमाई की.
  • 'मैं वापस आऊंगा' ने 1.65 करोड़ कमाए.
  • 'हॉन्टेंड 3डी' ने पांचवें दिन 2 करोड़ कमाए.
  • 'है जवानी तो इश्क होना है' ने पांचवें दिन 3.85 करोड़ का बिजनेस किया.
  • 'पेद्दी' के हिंदी वर्जन ने पांचवें दिन 1.5 करोड़ कमाए.
  • 'पति पत्नी और वो दो' ने पांचवें दिन 3.5 करोड़ कमाए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 30 Jun 2026 08:34 PM (IST)
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