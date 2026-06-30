कॉमेडी ड्रामा 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने 5 दिनों में ही 77 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और जिस हिसाब से फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है जल्द ही फिल्म के 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने की पूरी उम्मीदें हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म ने पांचवें दिन कितना कलेक्शन किया.



'वेलकम टू द जंगल' का पांचवें दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रात साढ़े आठ बजे तक पांचवें दिन 5.16 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म को 8 हजार शोज मिले हैं और 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. इसी के साथ फिल्म ने टोटल 77.41 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियली रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म के पेड प्रिव्यूज भी हुए. पेड प्रिव्यूज में फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई की. पहले दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 24.75 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 106.48 करोड़ कमाए. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 19.95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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इन 8 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'वेलकम टू द जंगल' ने पांचवें दिन की कमाई के मामले में इ 8 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ दिया है.