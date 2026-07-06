आलिया भट्ट की अल्फा की वजह से 'वेलकम टू द जंगल' को हुआ भारी नुकसान, दूसरे संडे 60% गिरी कमाई

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' थिएटर में लगी है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग मिली और फिल्म ने पहले हफ्ते में शनदार कमाई की. हालांकि, आलिया भट्ट की 'अल्फा' रिलीज के बाद से 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर असर दिख रहा है. फिल्म के दूसरे संडे को कमाई में गिरावट हुई. सेकंड संडे को फिल्म की कमाई में पहले पहले संड के मुकाबले 60 परसेंट की कमी देखने को मिली.

'वेलकम टू द जंगल' की कमाई घटी

पहले संडे फिल्म ने 24.75 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे संडे फिल्म की कमाई सिर्फ 9.75 करोड़ रह गई. फिल्म की कमाई में 15 करोड़ की भारी गिरावट दिखी. 60.6% का डाउनफॉल दिखा.

वहीं शो काउंट की बात करें तो पहले संडे 10,867 शो मिले थे. दूसरे संडे 6,099 शो मिले. 4,768 शो का भारी नुकसान हुआ (43.8% डाउन). ऑक्यूपेंसी की बात करें तो पहले संडे 41.0%, दूसरे संडे 31.0% ऑक्यूपेंसी रही. 10% ऑक्यूपेंसी कम रही.

'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन

बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' ने पेड़ प्रिव्यूज से 3.75 करोड़ कमाए थे. पहले दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 93.15 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 4.50 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे शनिवार को फिल्म ने 7.50 करोड़ कमाए. तीसरे रविवार को फिल्म ने 9.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

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फिल्म ने टोटल 114.90 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने ग्रॉस 136.80 करोड़ की कमाई की. वहीं ओवरसीज मार्केट की बात करें तो फिल्म ने दसवें दिन 1 करोड़ कमाए और टोटल 29.95 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 166.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं आलिया भट्ट की 'अल्फा' की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 11.50 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 3 दिन में 34 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म में आलिया के अलावा शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे स्टार्स हैं.

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