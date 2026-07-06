हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaunted 3D Closing BO: 2026 की पहली बॉलीवुड की हॉरर फिल्म ने किया धमाल, 15 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने कमाया 24 परसेंट का प्रॉफिट

Haunted 3D Closing BO: 2026 की पहली बॉलीवुड की हॉरर फिल्म ने किया धमाल, 15 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने कमाया 24 परसेंट का प्रॉफिट

'हॉन्टेड 3 डी' थिएटर से हट गई है. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला. आइए जानते हैं फिल्म का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया रहा.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

'हॉन्टेड 3 डी' में मिमोह चक्रवर्ती नजर आए. फिल्म को क्रिटिक्स से रिव्यूज तो कम अच्छे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाका कर दिया. इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया. अब ये फिल्म थिएटर से हट गई है. आइए जानते हैं फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और फिल्म हिट हुई या नहीं.

ये भी पढ़ें- Gatta Kusthi 2 BO: तीन दिन में ही इस तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

'हॉन्टेड 3 डी' का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ की कमाई की थी. तीसरे दिन फिल्म ने 3.6 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 2 करोड़, पांचवें दिन 2 करोड़, छठे दिन 1.4 करोड़, सातवें दिन 1.15 करोड़ का बिजनेस किया.

आठवें दिन से फिल्म के कलेक्शन में कमी देखने को मिली. फिल्म ने आठवें दिन 50 लाख, नौवें दिन 50 लाख, दसवें दिन 55 लाथ, 11वें दिन 27 लाख कमाए. 12वें दिन फिल्म ने 24 लाख, 13वें दिन 20 लाख, 14वें दिन 16 लाख, 15वें दिन 7 लाख, 16वें दसिन 5 लाख, 17वें दिन 5 लाख, 18वें दिन 4 लाख, 19वें दिन 5 लाख, 20वें दिन 4 लाख, 21वें दिन 5 लाख, 22वें दिन 1 लाख, 23वें दिन 1 लाख और 24वें दिन 1 लाख का कलेक्शन किया.

फिल्म ने टोटल नेट 18.7 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं ग्रॉस 22.08 करोड़ कमाए. 

ये भी पढ़ें- Anshula Kapoor Wedding: माता की चौकी से लेकर कॉकटेल पार्टी तक, जानिए प्री-वेडिंग से गेस्ट लिस्ट तक की पूरी डिटेल्स

  • फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी.
  • इंडिया में नेट कलेक्शन 18.7 करोड़ किया.
  • फिल्म को रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 3.7 करोड़ मिला.
  • फिल्म का प्रॉफिट परसेंट 24.66 करोड़ रहा.
  • फिल्म का वर्डिक्ट प्लस में रहा.

बता दें कि 'हॉन्टेड 3डी' 2026 की पहली और अब तक की एकमात्र प्योर हॉरर फिल्म है. वहीं इससे पहले आई 'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म थी.

बता दें कि इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती लीड रोल में थे. फिल्म में चेतना पांडे और श्रुति प्रकाश जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को आनंद पंडित और राकेश जुनेजा ने प्रोड्यूस किया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे अच्छी कमाई की.

फिल्म को हिट कहेंगे या नहीं?

इस फिल्म ने बजट तो पूरा निकला लिया और कुछ प्रॉफिट भी कमाया. इसीलिए इस फिल्म का वर्डिक्ट प्लस में है. हिट होने के लिए फिल्म को 100 परसेंट रिटर्न चाहिए होता है. इसके लिए फिल्म को 30 करोड़ का नेट कलेक्शन करने की जरुरत थी, जो कि हुआ नहीं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Haunted 3D
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Alpha Worldwide Box office Collection: 'अल्फा' का दुनियाभर में बजा डंका, बनाए ये 4 बड़े रिकॉर्ड्स
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 'अल्फा' का दुनियाभर में बजा डंका, बनाए ये 4 बड़े रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
आलिया भट्ट की अल्फा की वजह से 'वेलकम टू द जंगल' को हुआ भारी नुकसान, दूसरे संडे 60% गिरी कमाई
आलिया भट्ट की अल्फा की वजह से 'वेलकम टू द जंगल' को हुआ भारी नुकसान, दूसरे संडे 60% गिरी कमाई
बॉलीवुड
Monday Box Office Collection Live Updates: मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन
मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'छैया छैया' गाने के लिए शिल्पा शिरोडकर थी पहली पसंद, इस वजह से फराह खान ने बदल दी एक्ट्रेस
'छैया छैया' गाने के लिए शिल्पा शिरोडकर थी पहली पसंद, इस वजह से फराह खान ने बदल दी एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता बनर्जी
TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
इंडिया
NEET Paper Leak: 'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके
'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले CJP के अभिजीत दीपके
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
जनरल नॉलेज
Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget