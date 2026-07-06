'हॉन्टेड 3 डी' में मिमोह चक्रवर्ती नजर आए. फिल्म को क्रिटिक्स से रिव्यूज तो कम अच्छे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाका कर दिया. इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया. अब ये फिल्म थिएटर से हट गई है. आइए जानते हैं फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और फिल्म हिट हुई या नहीं.

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'हॉन्टेड 3 डी' का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ की कमाई की थी. तीसरे दिन फिल्म ने 3.6 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 2 करोड़, पांचवें दिन 2 करोड़, छठे दिन 1.4 करोड़, सातवें दिन 1.15 करोड़ का बिजनेस किया.

आठवें दिन से फिल्म के कलेक्शन में कमी देखने को मिली. फिल्म ने आठवें दिन 50 लाख, नौवें दिन 50 लाख, दसवें दिन 55 लाथ, 11वें दिन 27 लाख कमाए. 12वें दिन फिल्म ने 24 लाख, 13वें दिन 20 लाख, 14वें दिन 16 लाख, 15वें दिन 7 लाख, 16वें दसिन 5 लाख, 17वें दिन 5 लाख, 18वें दिन 4 लाख, 19वें दिन 5 लाख, 20वें दिन 4 लाख, 21वें दिन 5 लाख, 22वें दिन 1 लाख, 23वें दिन 1 लाख और 24वें दिन 1 लाख का कलेक्शन किया.

फिल्म ने टोटल नेट 18.7 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं ग्रॉस 22.08 करोड़ कमाए.

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फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी.

इंडिया में नेट कलेक्शन 18.7 करोड़ किया.

फिल्म को रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 3.7 करोड़ मिला.

फिल्म का प्रॉफिट परसेंट 24.66 करोड़ रहा.

फिल्म का वर्डिक्ट प्लस में रहा.

बता दें कि 'हॉन्टेड 3डी' 2026 की पहली और अब तक की एकमात्र प्योर हॉरर फिल्म है. वहीं इससे पहले आई 'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म थी.

बता दें कि इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती लीड रोल में थे. फिल्म में चेतना पांडे और श्रुति प्रकाश जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को आनंद पंडित और राकेश जुनेजा ने प्रोड्यूस किया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे अच्छी कमाई की.

फिल्म को हिट कहेंगे या नहीं?

इस फिल्म ने बजट तो पूरा निकला लिया और कुछ प्रॉफिट भी कमाया. इसीलिए इस फिल्म का वर्डिक्ट प्लस में है. हिट होने के लिए फिल्म को 100 परसेंट रिटर्न चाहिए होता है. इसके लिए फिल्म को 30 करोड़ का नेट कलेक्शन करने की जरुरत थी, जो कि हुआ नहीं.