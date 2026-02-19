बुधवार को ‘ओ रोमियो’ का रहा जलवा, जानें-'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWednesday Box Office: बुधवार को ‘ओ रोमियो’ का रहा जलवा, 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' में दिखी कांटे की टक्कर, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

Wednesday Box Office Collection 18th February: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म ने मोटी कमाई नहीं की. फिर भी शाहिद कपूर की ओ रोमियो का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 Feb 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

इस वीक भी सिनेमाघरों में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में मौजूद रहीं. इनमें से नई फिल्मों ने जहां वीकेंड तक खूब धमाल मचाया तो वीकडेज में इनके कलेक्शन में मंदी भी देखी गई. वहीं कुछ हफ्ते पुरानी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती दिखी. इसी के साथ बता दें कि शाहिद कपूर की नई रिलीज ओ रोमियो बॉक्स ऑफ़िस पर लगातार आगे बढ़ रही है. लेकिन शनाया कपूर की तू या मैं ने दम तोड़ दिया है. वहीं कुछ हफ्ते पुरानी रिलीज़, बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 में कांटे की टक्कर दिख रही है. ऐसे में चलिए यहां जान लेते हैं कि बुधवार को इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है?

ओ रोमियो ने बुधवार को कितनी कमाई की?
शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी की चौथी फिल्म ओ रोमियो ने अपनी रिलीज के पहले दिन 8.5 करोड़ रुपये के साथ अच्छी शुरुआत की थी. इसके बाद शनिवार को फिल्म ने 12.65 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन रविवार को इसकी कमाई घटकर 9 करोड़ रुपये रह गई. असली मंदी वीकडेज़ में आई. सोमवार को यह 4.85 करोड़ रुपये पर आ गई हालांकि मंगलवार को थोड़ी रिकवरी के साथ फिल्म ने 5.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को इस फिल्म ने 3.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई अब 43.85 करोड़ रुपये हो गई है.

तू या मैं का बुधवार को कितना रहा कलेक्शन?
शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर तू या मैं रिलीज के पहले ही दिन ठंडी साबित हुई थी. इसने शुक्रवार को 0.6 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था. इसके बाद शनिवार को इसने थोड़ी बढ़त दिखाई और 1.45 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन रविवार को फिर ये धड़ाम हो गई और इसका कलेक्शन 0.8 करोड़ रुपये रहा. इसके बाद सोमवार को इसने महज  0.4 करोड़ रुपये कमाए. वहीं मंगलवार को थोड़ा सुधार हुआ और इसने  0.45 करोड़ का कारोबार किया. वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने बुधवार को 0.27 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म की 6 दिन की टोटल कमाई 3.97 करोड़ रुपये हो पाई है.

बॉर्डर 2 ने चौथे बुधवार कितने नोट छापे?
पुराने टाइटल्स को देखें तो, सनी देओल, वरुण धवन और बाकी कलाकारों की लीडिंग फिल्म बॉर्डर 2 अब अपने चौथे हफ्ते को पूरा करने वाली है. इसके तीसरे हफ़्ते का कुल कलेक्शन  23.35 करोड़ रहा था. वहीं चौथे वीक में रोज़ाना के ट्रेंड में कुछ उतार-चढ़ाव दिखा. जहां चौथे  शुक्रवार को इसने 0.8 करोड़ तो चौथे शनिवार को 1.9 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद चौथे रविवार का कलेक्शन 1.4 करोड़, चौथे सोमवार का 0.6 करोड़ और चौथे  मंगलवार का  0.8 करोड़ रुपये रहा. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने चौथे बुधवार को 0.55 करोड़  का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 27 दिनों की टोटल कमाई अब 323.80 करोड़ हो गई है.

मर्दानी 3 ने तीसरे बुधवार कितनी की कमाई? 
रानी मुखर्जी की लीड रोल वाली फिल्म मर्दानी 3 अपने तीसरे हफ़्ते में है और इसके कलेक्शन में काफी मंदी देखी जा रही है. इस फिल्म ने जहां तीसरे शुक्रवार को 0.6 करोड़ रुपये कमाए तो वहीं तीसरे शनिवार को 1.65 करोड़ रुपये और तीसरे रविवार को 1.1 करोड़ रुपये कमाए थे. हफ़्ते के दिनों में कमाई फिर से कम हुई, थर्ड मंडे को इसका कलेक्शन 0.5 करोड़ रुपये रहा. वहीं तीसरे  मंगलवार मामूली बढ़त के साथ इसकी कमाई 0.65 करोड़ रुपये रही. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे बुधवार को मर्दानी 3 ने 0.50 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इस फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब 45.90 करोड़ रुपये हो गया है. 

Published at : 19 Feb 2026 12:18 PM (IST)
