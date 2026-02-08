54 साल की उम्र में भी कुंवारी है ये एक्ट्रेस, कभी शादीशुदा एक्टर संग रही थी अफेयर की चर्चा

तब्बू ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1985 में फिल्म बाजार से बतौर बाल कलाकार के रुप में की. उसके बाद उन्होंने अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में कदम साल 1994 में फिल्म पहला पहला प्यार से रखा.