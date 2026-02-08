एक्सप्लोरर
54 साल की उम्र में भी कुंवारी है ये एक्ट्रेस, कभी शादीशुदा एक्टर संग रही थी अफेयर की चर्चा
बॉलीवुड में अपने दमदार एक्टिंग और एवरग्रीन खूबसूरती को लेकर आज भी तब्बू काफी चर्चाओं में रहती है.लेकिन एक्ट्रेस की लव लाइफ भी खूब सुर्खियों में रह चुकी है.
तब्बू ने अपने अभी तक के करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की हैं. इसके अलावा कई लोगों के संग उनके अफेयर की चर्चा भी रह चुकी है. लेकिन, एक्ट्रेस अभी भी कुंवारी हैं.
Published at : 08 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Tags :Tabbu
बॉलीवुड
